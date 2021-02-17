新春伊始，開工首日國民黨中央舉行團拜，黨內大咖群聚，盛傳將回鍋競選黨主席的前主席朱立倫，及日前重返國民黨引起震撼的趙少康二人缺席，特別受到矚目。前者因「另有行程」，後者則因「沒有黨職」而未受邀，表面上各有理由，卻留給外界「王不見王」的想像與議論。

國民黨主席將在7月改選，已成為政壇熱門話題，並視為2022、2024兩項重大選舉的前哨戰，目前僅趙少康表態參選，現任主席江啟臣與朱立倫雖未明確表態，但都被視為極可能參選。此外，包括前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜、前黨主席洪秀柱等人，都被外界視為對選情具相當影響力者。從春節團拜的敏感缺席，到黨主席選舉的群雄並起，無論是從場內到場外、幕前到幕後，或者嘴巴說的到真正想做的，國民黨內的競爭呈現外弛內張的局面。

從正面看，這代表國民黨雖屢遭重創挫敗，但黨內領導階層仍是生機未滅，鬥志昂揚，可資期待再起；可是從負面來看，也極可能是暗潮洶湧，內鬥內行、外鬥外行，改不了老毛病，最後又是內耗白搭一場空。從過去的經驗來看，後者的可能性恐怕還更大。

自趙少康重返國民黨，表態問鼎黨主席、爭取參選總統以來，果然捲起政壇千堆雪，認為他活化了整個國民黨、振奮期許者大有人在，但批評他早已過氣、自視太高，嘲諷挑撥者更不在話下，而且兩極評價下的負面觀感似乎越來越大，甚至炮火還大多來自於泛藍陣營內部。而這就是國民黨最大的病灶，不僅不願也不懂如何團結，遇事總以私心揣度，面對外在困難提不出解決之道，卻先質疑內部改革力量，結果不是把競爭的動力化為能量的擴充，反而是力量相互抵消、盤面越做越小。

刺激泛藍及早規畫部署

好在面對趙少康迎面拋出的震撼彈，黨主席江啟臣展現氣度與智慧，增聘趙為中評委，將趙競選黨主席的風暴適時拆彈，這是國民黨不同於老派宮廷權鬥，值得慶幸的一步棋。接下來，到5月的中常會討論是否修改內規還有足夠的時間，可以讓黨內逐步化解爭議、整合共識；屆時社會激盪出的各種反應，加上趙少康必須說清楚的論述與表現，也可檢驗趙少康究竟是寶刀未老、依舊能引領風潮的藍營希望，還是已然過氣的「資深政治金童」。

經過幾個月的時勢所趨、民氣使然，許多不是問題的問題自然會出現解套之機。要緊的是，泛藍陣營必須好好把握時間，見機出擊，進行穿梭整合，研商解困之道，而不是坐待「東風」令契機流失，甚至暗中自行其事，破壞團結大局。

很多人認為趙少康此番出場的姿態太高、衝得太快、底牌也掀得太急，這些批評不無道理，但比起過去國民黨政客期望黃袍加身、眾生擁戴，扭捏作態、言行不一的醜態，卻自有一番當仁不讓、乾淨俐落的氣魄與新意。尤其和過去不同的是，2019年國民黨黨內初選時，由於韓國瑜一直拖到快要登記初選才宣布參選，讓郭台銘誤認有希望成為國民黨的候選人，在高層的運作下匆匆上陣，結果衍生黨內一場亂戰，使國民黨在初選時就自行廝殺內耗，註定最終的慘敗。

趙少康到底是激發國民黨改革活力的鯰魚？還是製造國民黨亂局的大白鯊？不是黨內某一股勢力說了算，而是要靠客觀形勢的演變與人為主觀的努力，兩者結合來判定。如今整合的時間是足夠的，泛藍在各縣市的地方執政實力也是不弱的，趙少康的提早發動，無論是拋磚引玉或當仁不讓，能否刺激出泛藍陣營及早規畫部署，為所應為，利弊情勢其實很明白。

需要戰將、謀略與團結

民進黨執政5年，踐踏言論自由、破壞民主制衡的憲政精神，政黨需再輪替，但以國民黨一黨之力難成大局，必須與民眾黨合作。如何合作需要有膽識、有謀略和行動力的領導者以大局為重來談。國民黨此刻最需要的是團結、戰將及對2022、2024的謀略，其他都是枝節，更不應成為自我綁架的束縛；而只求自保、當出來而不出，或者只能在同溫層自嗨者，都必然會被時勢與民意所淘汰。