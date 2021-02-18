2019年春節，帶老媽一行，台灣15天環島遊。

回來後，老媽的總結語是：這座城市遠沒有大陸的高樓大廈，但豐厚的文化底蘊是幾千年來沉澱下來的，沒有人為去破壞，保留下來也是我們中華民族的寶貴財富。感受到台灣真是個寶島，有她獨特的風土人情，不僅僅是風景美，文化深厚，更美。不虛此行。

老媽，民國1936年出生，職業，醫生。帶著82歲的老媽一行台灣環島遊，真是一件幸福的事情。因為，身體健康的媽媽足以讓她和我們一樣饒有興致的去深深感受寶島的魅力。

媽媽這代人，出生在中華民國時代，成長在中華人民共和國，對台灣似乎有別樣的情愫，而媽媽的父親曾是黃埔軍校的學生。

70多年來，始終對台灣陌生的媽媽，此次，當她真實踏足台灣本土後，台灣在媽媽眼中似乎是陌生的、又是熟悉的。陌生的是那裡的人、街道、風景、美食等都是第一次遇見，熟悉的是民國時期依稀殘留在媽媽記憶中，那似曾相識的風土人情和隨處可見上百年的廟宇以及虔誠朝拜的人群，台灣隨處可見、可感的民俗習氣似曾相識。

在15天的行程中，前10天，我們是租車環島，從台灣最北部的野柳到台灣最南端的墾丁角，後5天，駐足台北，每天從飯店出發搭乘台北捷運到任何一個想去的地方，零距離感受台北。

逛迪化街，體驗紅紅火火傳統的過年氣氛；

在宜蘭，享受台灣特有的養生溫泉；

美麗的花蓮七星潭，5架正在演習的軍機從太平洋上空呼嘯而過；

墾丁的陽光下，太平洋和煦溫暖的風迎面拂來；

大年三十我們在高雄，高雄市裡垃圾車上傳來新任高雄市長韓國瑜向市民朋友問候新年的聲音，韓市長的人氣和他的光頭一樣鮮亮；

幸福的平溪小鎮，祈禱、祝福的天燈在家人手中，一齊放飛；

閒坐三毛故居，管理人員說：「迄今來到三毛故居參觀的客人，你媽媽是最年長的一位。」；

巧遇台北書展，聆聽讀書人、著書人文化的交流、思想的碰觸；

一輩子做職業醫生的老媽對各種醫患之間的吵鬧總能泰然處之，而此次參觀台灣某醫院的角角落落後，驚歎且感慨地連說：「好安靜啊！好安靜啊……」

就這樣，大搖大擺地走進台北市政府，老媽直接坐電梯上到11樓，台北市長柯文哲先生就在此樓層辦公。這行為，讓她自己既驚訝又興奮。

每次坐台北捷運出行，無論車廂多麼擁擠，留給有需要人們的座位始終靜靜地在那裡等候，媽媽感受到了這座城市無需張揚的溫暖和愛。

（董婭宇/深圳市）