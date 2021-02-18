2017年夏天，廈門大學台灣研究院主辦第四屆「兩岸學子論壇」，這場學術研討會，改變了一位台南女孩的人生軌跡，她就是廣西師範大學台籍教師王孟筠老師。

這場研討會上，她認識一位來自廣西師大的研究生，得知王老師即將取得東海大學博士學位，恰逢廣西師範大學正在招收新聘教師，王老師在這位廣西師大研究生熱情的邀約下，於7月取得東海大學的博士學位後，就買了張飛往廣西桂林的機票，赴廣西師大進行應聘面試。

王老師一踏入廣西師範大學，就被這美麗的校園所吸引，廣西師大有三個校區，分別是育才校區、王城校區和雁山校區。廣西師大同時是大陸國家5A級旅遊景區靖江王城風景區的組成部分，是廣西歷史上最早的文化教育中心，同時也是一所多學科協調發展的綜合性大學。王老師深深愛上這所環境優美的大學，心中就告訴自己一定要來這裡教書。很幸運的是在經過面試和試教之後，王老師很快獲得廣西師大的正式錄取通知，就這樣正式開啟了與廣西師大的不解之緣。所以說一場兩岸學術交流活動，卻往往可以影響兩岸青年的一生，王老師就是一個最好的例子。

而說到與王老師為何會成為好朋友，這還得感謝她東海大學的一位小學妹，雖然同樣共同參與了2017年的兩岸學子論壇，可惜的是當下卻沒有第一時間交流，而是事後在這位小學妹的介紹認識下，才與王老師成為無話不談的好朋友。

真正見到面還得從台北合辦的一場線下講座說起，這是一場介紹「如何赴大陸就學和就業」的講座，當日王老師傍晚下了飛機，拖著大包小包的行囊從桃園機場飛奔到台北演講現場，就是為了向現場一百多名的家鄉青年學子與家長們，分享自己在大陸發展的故事，如此義氣相挺真的是令我非常感動。隨後又從台北到高雄，相同的「如何赴大陸就業就學」講座，筆者再度與王老師同台，因為我們都有個初衷，那就是希望將這些資訊分享給全台灣的鄉親，所以一南一北的合體演講也算是完成了我們共同的心願。

最令我感動的是，由於受到疫情的影響，兩岸許多交流活動都中斷，為了讓更多的兩岸青年能持續交流，在與王老師共同商討下發起了「兩岸青年發展雲講座」，她也義不容辭的支持，並且透過線上講座的形式，面向兩岸講述自己這些年來從畢業求職到今日的故事，線上吸引超過500名觀眾的收看。

在學術上，王老師也以自己身為大陸台籍大學教師作為研究對象，撰寫了一篇研究論文發表於大陸的頂級期刊上，這也是目前兩岸學術圈中，對於大陸台籍大學教師研究裡最扎實全面的一篇學術論文。

由於廣西師大地處西南地區，校園裡也有許多東南亞的留學生，王老師開了留學生授課的課堂，認識了許多東南亞其他國家的留學生，在教學經驗上有不同的體驗。除了留學生外，廣西師大也有許多來自大江南北的學生，基本上王老師也都與自己的學生打成一片，雙方之間並沒有因為師生之間而有所代溝，反而因自己是台灣同胞的身分，指導學生撰寫有關兩岸交流相關的論文，並且帶領學生參加兩岸交流的活動，比如參與海峽論壇分論壇中的海峽兩岸青年媒體短視頻大賽並且獲獎。

與台灣的大學不同的是，大陸的大學裡學生都必須進行社會實踐，大陸近年來提出了全面扶貧的政策，王老師也帶著學生下基層走訪基層貧困戶進行扶貧，並獲得了「2019年廣西師大大學生社會實踐優秀教師」的榮譽稱號，也代表著台灣青年教師參與大陸脫貧攻堅戰，可以說是意義非凡。

或許是這份熱情、認真與踏實，在廣西師大近四年的教學裡，學生對於王老師總是讚譽有佳，因為廣西師大有位台灣來的王老師，就如同鄰家大姊姊般那樣親切。在剛結束的學期課程裡，廣西師大的同學在教學評鑑上都給予王老師幾乎一百分的滿分，總分平均超過99分。就有學生寫道說：「非常喜歡老師能給我們找到很多有趣又很有學習意義的視頻，這是與別的老師不同的一點，王老師能深挖出很多好東西給我們看，讓我們既能學習到知識，又能給我們開拓新的學習方式，為我私下學習提供了新的途徑。最重要的是王老師非常有國際觀，我選修過老師的課都是與全球化有關，老師非常善於跟我們交流，以一個廣闊的視角去看待問題，每次上老師的課，都會學習到以前不知道的東西，很新穎很喜歡。」由此可知，王老師在與學生相處上，以及課堂與社會實踐上，都獲得了眾多學生的喜愛和認可，這無形中也不就是促進兩岸青年融合的一種方式嗎？

就如同王老師常在演講最後分享提到，這一路走來三年多的日子裡的收穫與成長，她最感謝的就是過去三年多來，在兩岸這一路上幫助她的每一位長輩、老師、朋友和學生，因為沒有他們的照顧與支持，就沒有今天在大陸發展的這麼順利與開心。王老師總是用謙卑熱情向上積極的態度面對每件事和工作，不管是身為老師還是學生眼中的大姊姊，作為一名大陸的大學台籍教師，她的故事值得你我慢慢聽下去，因為屬於王老師的故事仍舊繼續在撰寫著。她是廣西師大的台籍教師王孟筠，她從台南到桂林，她是大陸學生眼中的台灣好老師。

（羅鼎鈞/瀋陽台青會副執行長）