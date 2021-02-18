大陸中央電視台在去年底，幾乎同時推出兩部年度大戲《大秦賦》與《跨過鴨綠江》，講述這兩段相隔近兩千兩百年的故事，卻巧妙的印證與今日中國處境具有高度的相似，頗收「以古喻今」之效，耐人尋味。

《大秦賦》是以七雄並立的戰國時代為背景，那時大多數的君王都貪圖享受逸樂，但求保位為滿足，唯有地處陝川的秦國歷代君王不以維持現狀為滿足，胸懷一統天下的大志，並知勵精圖治的重要，最後終能在秦王嬴政的努力奮鬥下，先平息了內部反對勢力的叛亂，接著又不斷的用計化解了六國合縱抗秦的結盟，於公元前221年，完成了中國大一統包括書同文、車同軌、度量衡制的統一等的大業，建立了強大中央集權的封建帝國。

而《跨過鴨綠江》則是以發生在1950年6月的韓戰為背景，戰爭的緣起固然是北韓發動，且初期勢如破竹，攻陷南韓首都漢城，但是在美國為首的聯合國軍參戰後，形勢逆轉，並越過北緯38度線北進，造成北韓首都平壤淪陷，聯合國軍直逼中、韓邊界的鴨綠江，嚴重威脅中國邊境地區的安全，迫使甫於1949年10月1日成立的中共政權，在國內建設百廢待舉的困境下，為了維護國家主權領土的完整，毅然決定派遣武器、裝備、後勤均遠不及聯合國軍的中國志願軍跨過鴨綠江，參加韓戰，與由16個國家組成的軍隊展開激戰，卻能迅速收復平壤，將聯合國軍一路打回38度線以南，並造成漢城的第二度淪陷。之後雙方部隊就在38度線附近對峙、拉鋸、談判，直到兩年後的1953年7月27日才簽署停戰協定，結束了美國立國以來第一次沒有打贏的戰爭，成為美國軍方長期以來選擇忘記的不光榮戰爭，確是其來有自。

在看完這兩部製作嚴謹、耗費鉅資拍攝的連續劇後，筆者有以下幾點感想與讀者分享。

一、《大秦賦》與《跨過鴨綠江》都是描述當年的當權者，在面對列國聯合對抗的壓力下，如何突破重圍，闖出一片天地與新局的故事，與今日中國大陸領導人的境遇極為雷同。然而形勢雖然嚴峻，可是結果是大秦帝國的崛起與中國人民證明自己站起來了，不再受到歐美列強的霸凌欺負。無異對以美國為首動不動就要脅制裁中國大陸的國家，予以當頭棒喝。

二、尤其是發生在70年前的韓戰，那是美國睥睨全球、獨霸世界的黃金時代，聯合國軍統帥麥克阿瑟五星上將，根本沒有將中國志願軍的實力放在眼裡，更一再高調揚言韓戰會在1950年聖誕節前結束。只是志願軍在惡劣的冰雪天候下，發揮艱苦卓絕的戰鬥力，在完全沒有空優掩護、強大火力的支援下，創造了屢戰屢勝的軍事奇蹟，讓美國政府度過了「最寒冷的冬天」，再度印證了驕兵必敗的歷史定律，也奠定了中國大陸在世界上躋身強國、大國地位的基礎，值得美國方才就任的拜登新政府重溫這段失敗的慘痛教訓，做為今後制定對華政策重要的依據與參考。

三、志願軍在韓戰的勝利，是以血肉之軀的人海戰術對付美國的火海戰術，自然犧牲慘重。不過，槍桿子出政權，不付出代價，又何以立足世界？如今的北京當局對這點應是瞭然於胸，要完成國家的統一與中華民族偉大復興的大業，該付出多少犧牲與代價，也有清晰的一筆帳在心中。最重要的就是無論美國、台灣與日本，都不可再犯誤判情勢的錯誤，以為在美國的干預阻擋下，就能壓制大陸的崛起與不敢冒然發動武力統一兩岸的戰爭。須知當年的麥克阿瑟就一再向美國總統杜魯門保證，中共絕對不敢出兵參與韓戰，才得到允許可以打進北韓。而麥克阿瑟過於自信的誤判，卻導致美國深陷韓戰泥淖中，長達三年之久，最後還落得在劣勢下，簽署停戰協定的恥辱，打破了美國是打不倒軍事巨人的假象，令人不勝唏噓。

《孫子兵法》有云：「兵者，國之大事，死生之地，不可不慎。」又曰：「上者伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」願《大秦賦》與《跨過鴨綠江》都對兩岸人民有所啟發，大陸不可輕言武力統一，台灣也不可輕視大陸的必定崛起，畢竟中華民族的偉大復興是兩岸中華兒女共同的願望，大勢所趨，何必螳臂當車，自取其辱、自討沒趣呢？（吳建國/國立高雄科技大學前校長）