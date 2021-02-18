明明全世界都稱呼此次冠狀病毒感染為「COVID-19」，甚至美國總統拜登都已公開譴責「中國病毒」、「武漢肺炎」的稱呼，並禁止以「病毒起源的地理位置」稱呼新冠肺炎，以避免歧視性、侮辱性的字眼持續助長種族歧視和霸凌。偏偏民進黨政府在蔡總統公開呼籲兩岸對話之際，仍不肯消減這些歧視與偏見，甚至辯稱這只是「約定俗成」，但是國際社會相信嗎？更別提「約定俗成」往往就是制度性歧視的溫床！

其實不光是拜登要求美國政府不要再犯相同的錯誤，前總統馬英九也呼籲我方不該再使用「武漢肺炎」一詞，卻遭綠營圍剿，看看本應秉持醫療專業的衛福部仍無視各界質疑及對全球華僑的負面影響，持續宣導「武漢肺炎」；蘇揆團隊同樣開口閉口把「武漢肺炎」一詞掛在嘴邊，說穿了民進黨行政團隊就是依舊沉溺於反中路線，無視美國的國際戰略已然大幅修正的政治現實罷了。

所謂「約定俗成」，只是證明了這個名詞曾被廣泛性使用，換言之，由於疫情開始蔓延之初，無以名之，難免會出現與地理位置連結的稱呼，這種作法或涉歧視或不涉歧視，只是因為學界尚無法精準指涉疫情而產生，所以即便曾廣泛使用也不等於沒有更改的必要。

尤其早在2015年，世界衛生組織(WHO)就主張，新的人類疾病應該要用社會能接受的名字命名，不能對人或國家有冒犯性，也應避免名稱提到地理位置和國家名，或侮辱到某些文化、地區和經濟區。因此WHO正式命名「新冠肺炎」，就是一種較為中性化而避免歧視和偏見的進步作法。

於此同時，上台後以專業防疫、喚醒美國內部團結為主軸的拜登，未嘗不是看到過去一年裡，新冠疫情意外造成對亞裔美國人的歧視行為及言語攻擊，不但造成了大批亞裔族群在肢體與財產上的傷害，甚至釀生仇恨犯罪的風潮，必須更弦易張，以降低種族歧視，修補美國的社會裂痕？甚至我們更該想想，這種歧視是針對所有亞裔人士，在美國的台灣鄉親，甚至未來赴美旅遊洽商的國人，一樣同受影響。難道不會對散佈全球各地的華僑造成傷害嗎？

美國如今已經進入拜登時代，民進黨對外處處以美國馬首是瞻，為什麼卻還要堅持「武漢肺炎」不是歧視而不為所動？為何還是要自外於國際專業規範？甚至也未解除對大陸台商、台胞、陸配、陸配子女的歧視性作為？

無非是因為過去一年，抗中保台成為政治顯學，躲在政治正確的仇中陰影下，執政者不但迴避了所有必要的監督，更透過鼓吹種族主義和仇恨歧視的稱呼，把疫情標籤化，凸顯兩岸的敵對性與對抗性，藉此獲取豐厚的政治利益罷了！

兩岸要對談、對話，必須展現善意，而非加深敵意，相互刺激。事實上，蔡總統已經很長一段時間只稱COVID-19，而迴避武漢肺炎的稱呼，為何綠營就是要為她穿小鞋？無視於升高對抗的風險，就是要刻意曲解、惡意使用這一個禁不起國際社會檢視的用語？

因此我們除了肯定拜登政府回歸專業、理性的態度，盼能登高一呼，竭力排除歧視性言論的文明作法之外，也應效法以「和」為貴的大無畏精神，不要再找藉口，回歸普世價值，就戒掉這種「約定俗成」的歧視吧！

（作者為立法委員）