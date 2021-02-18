美國總統拜登與大陸國家主席習近平在農曆除夕前，通了兩個小時電話，可視為拜登政府對中政策的起手式。其中最重要的一句話，就是「交往」（engagement）：拜登強調會基於美國與盟邦利益，與北京展開務實與結果導向的交往，意味川普政府時期的圍堵（containment）途徑將被取代。

無獨有偶，蔡英文總統在今年元旦談話，已率先表達「願意促成兩岸對話，期待兩岸恢復正常交流。」過年前也公開說「期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流」，並祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定。儘管蔡英文還是將兩岸嚴峻情勢歸責對岸，但明顯看得出來調子已經放軟。

這應當是拜登政府調整川普政策的微妙影響，對非常倚賴美國的蔡英文來說，不啻是拜登政府上台後的第一門課。事實上，拜登政府的微調有跡可循。

去年11月美國大選後兩周，馬英九前總統與前美國國務院代理亞太助卿董雲裳，前美國亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷，以及兩位前AIT理事主席卜睿哲與薄瑞光視訊。這些卸任官員都很憂心兩岸局勢發展，許多人就建議兩岸應重啟對話，避免局勢惡化。

幾天後，前美國國務院前亞太助卿坎博在「2020台美日三邊印太安全對話」演說，公開在蔡英文面前建議，希望見到兩岸緊張局勢和緩，並重啟對話。拜登就任後，坎博再獲重用，出任白宮國安會「印太事務協調官」，他就任後隔日美國國務院就發布新聞稿，除督促北京停止對台施壓外，還希望北京與台灣「民選代表」進行有意義對話。

到此為止，拜登政府的兩岸政策逐漸清晰，亦即是美國支持台灣民主，反對中共打壓，但希望兩岸自行管控危機，不能斷絕一切對話管道。這個軸線與川普時期，把台灣當筆尖猛戳大陸，蔡英文也積極配合的情況大相逕庭，不知蔡英文能否從中得到啟發？

如同中美之間有許多歧異，但還是要「交往」，「engagement」這個詞用中文衍伸，更高階段就是「共存共榮」，既競爭又合作。同樣的，我們跟大陸也有許多分歧，但是有歧異不代表就不能往來，相反的，我們應該回到馬英九政府時期，從政府到民間，各項交流絡繹不絕，有交流對話，就會增進認識互信，就能降低緊張情勢。

去年蔡英文連任後，在疫情與《反滲透法》惡法擴散負面影響下，兩岸人民敵意上升，許多交流也停滯，高等教育、智庫交流中斷，包括文化、教育、體育、宗教等各領域交流都受影響，這不是好事。最近中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，無視兩岸已簽訂《兩岸醫藥衛生合作協議》，以意識形態而非專業拒絕大陸疫苗，豈不打臉了蔡英文的「正常交流」說？

拜登政府以「交往」重新定調美中關係，也鼓勵兩岸應恢復對話。蔡英文政府應該審視慎思，衡酌時空環境不同，與大陸在共同政治基礎下恢復對話。官方之外，也應鼓勵包括朝野各黨派與各領域的交流對話，在堅持台灣利益下，以交往取代防堵，降低敵意，減少衝突，如此才是兩岸人民之福。

（作者為前總統府副祕書長）