幾年前，我和香港大學中國新聞研究中心院長陳婉瑩一起搭飛機，在飛機上，她嘆了一口氣：「1年已過了1/6」，她感嘆自己只有10個月可以工作了。

我驚覺，成功的人是如此過日子的，和我們上班族想法截然不同。當時我在汕頭大學教書，雖然深愛工作，但仍然免不了春季開學時，扳著指頭算何時可以放暑假，秋季學期想何時可以放寒假，完全沒有這樣的時間觀念。

中國農曆新年總是比陽曆新年慢，今年尤其晚，過完農曆年，重新上班之後，總要心猿意馬許久。吃不完的春酒，加上228放假，要再全心全意上班，已經是3月初了，等於比別人少了兩個月拚鬥的歲月，年底成績可想而知。

最新出版的一本書《聚焦時間管理法：只做最重要的事，活出最佳人生節奏》，其中提到「每天工作都做不完，沒辦法早點下班」、「每年的年度計畫總是不了了之」，這是上班族的怨嘆，作者若杉彰說，當你這樣覺得時，是時間分配觀念出了錯。眾所周知行程排滿不一定帶來成就、沒意義的人際關係不用勉強維繫…。好的時間管理，是在聚焦。

我訪問過多位成功人士，他們惜時間如金，而且最知道時間如何分配，印象最深的是王永慶。時間是他最大資產，他吝嗇地使用。常常不顧情面，下逐客令。5分鐘內，王永慶看客人談話內容投機，就會按一下桌下的電鈴，喚祕書進來，簡單兩字用台語說「咖啡」，示意祕書端咖啡進來，也表示他至少願意與你長談；如果沒有叫咖啡，表示無意與你久談，最好10分鐘後就告辭，否則15分鐘後，他也會起身說，「今天就談到這裡吧！」。

華人首富李嘉誠多年來堅持早上6點鐘起床，但是每天都把鬧鐘設在5點50分，這樣他有10分鐘時間準備起身。起床之後，他每天重新定義「重要之事」，而且全神聚焦在重要事項。李嘉誠每個人生階段都不斷調整他的聚焦之處，在1990年後他專注投資大陸房地產，獲利以千億計；2012年後，大陸房市不再光鮮亮麗，加上習近平上台後，政治局勢快速轉變，他開始賣掉大陸房地產，投資歐洲。當時歐債危機又急又長，很多公用事業如電訊、電力公司都降價求售，李嘉誠又趁機入主很多公用事業。這些企業都不受景氣影響，他在最低點買進，可攻可守。

又如台積電創辦人張忠謀，我曾訪問他寫成《半導體教父張忠謀》一書，寫完後，他跟我正經地算起帳：「你用了我144個小時」。雖然時間長，接受訪問時，他專注回答問題，不接電話，部屬不會進來，我們用最快的時間訪問完畢，就順利出書。他覺得因為專注，時間運用得很有效率。張忠謀還有分段聚焦法，有次我採訪他有關台積電投資一家子公司的問題，他覺得很難解決，就跟我說，現在不想了，等到明天再想。

不管政治人物或企業領導人的重要魅力，都是在聚焦，當他們與人談話時，眼光直視對方，全力說服或傾聽，縱使只5分鐘已經足夠給對方深刻印象。

聚焦管理很重要，不要同時間做很多事，結果哪樣都做不好，例如一面跟人談話，一面查手機，如果對方是你的重要客戶，你這筆生意絕對做不成。