除夕前美國海軍羅斯福號和尼米茲號兩個航母打擊群，在南海進行聯合巡弋，意在威嚇中國大陸。但大陸也非省油的燈，日前亦公布反艦導彈攻擊萬噸級「鄱陽湖」、「遠望4號艦」兩艘靶艦照片，從照片上看，前者至少命中5發惰性反艦導彈，沒裝彈頭的惰性反艦導彈，讓「鄱陽湖」船艦留下明顯彈孔，不讓其擊沉，方便觀察反艦導彈的打擊精準度，後者遠望4號則留下一個一公尺多的大洞，海水瘋狂湧入。

從以上照片，可以斷定大上十倍噸位的航母，要被擊中更是易如反掌，如裝上高爆火藥，則中共一再強調的一發擊沉或癱瘓戰力，並非空穴來風，想必戰爭時美軍航母駛來台海、南海與共軍開戰的可能性，即使有反導系統，也幾乎等於零，有誰肯拿一船6、7千人性命及約200億美金造價的軍備冒這麼大的風險？

拜登政府呼籲兩岸對話，因此蔡英文總統在農曆新年前，召開國安高層會議後，發表公開談話，她強調，兩岸和平關鍵的鑰匙在「中國」（與所有台獨者採用同一語彙）手上，祝福對岸人民新春安康，也希望促成兩岸和平穩定。

蔡總統這項談話完全是應卯，毫無誠意，拜登要我如此，我就如此一下，隨後海巡署的船隻仍然加上大大的「台灣」，目的明顯，用意明白，前面發言全是高來高去，至於蔡英文說的「只要北京當局有心化解對立，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話」，雖然拿掉了以往強調「須在沒有前提下」這幾個字，但並沒有加入「承認九二共識」，中共領導人並非傻子，葫蘆裡賣的想造成兩國事實的藥，會不知道？

14日國台辦所屬「中國台灣網」發表一篇題為〈兩岸統一不能拖給下一代人〉的評論，這是否是連一向鴿派的國台辦，都傾向急統？甚至將武統納入選項？而日前美國蘭德智庫亦建議美國在大陸採取統一台灣行動時，不要介入，此論等於對外表示放棄台灣，美國無須為台灣與中國大陸一戰，拜登會不會採納蘭德建議？要知道美國一向重視蘭德智庫意見與看法。

日前慕尼黑安全會議主席伊辛格接受「德國第一電視台」網站訪問時表示，歐洲不能以為世界另一角落發生的事與己無關，當今全球政治軍事衝突風險最高的地方在台灣。他並警告，只要台灣與中國的衝突加劇，美國為協防台灣，派遣航空母艦前往南海，導致中國鼓勵俄羅斯出兵阻止美軍前進東亞，歐洲一下子就會被捲進去。

其點出台海是目前最可能發生戰爭的熱點，不過其結論有所錯誤，認為「導致中國鼓勵俄羅斯出兵阻止美軍前進東亞，歐洲一下子就會被捲進去」，這樣看法不知怎麼來的？

如果陸美因台灣捲入戰爭，進而俄羅斯勢力趁隙返回東歐，故歐盟不應因台灣遙遠而忽略兩岸的緊張，這樣的解讀較為合理；但問題是，當下任何國家想在大陸周邊打一場勝仗，時機已一去不復返，這次新年共軍給美國航母打擊群的賀禮，即足以證明，美國要不要為台灣出兵？美國應會考量，如果連歐盟都擔心台海戰爭熱點牽一髮而動全身，美國不是更會擔心歐盟友邦，進而放棄台灣，以免俄羅斯回到蘇聯時代？若真如此，那才是台獨把台灣拖入了終點站。

（作者為前聯勤留守政戰主任）