行政院前任發言人丁怡銘因牛肉麵風波去職，懸缺3個月，終於由政務委員羅秉成補上，行政院長蘇貞昌期許羅秉成清楚說明政策，把艱深的政策論述轉為簡要說明，甚至是經典金句。然而羅秉成過去曾經以政務委員的身分說明政策，對於法律的解釋讓人不寒而慄，金句恐怕成驚懼。

去年12月，政府開放萊豬進口，引發各方反對，尤以地方政府反彈最力，紛紛以地方自治條例自訂規則，要求豬肉萊劑必須零檢出。羅秉成以政務委員身分召開記者會宣布，地方政府的自訂規則「不合法、不合理、不可行」，違反憲法並牴觸中央法規，宣告無效；基層公務人員若執行，將送懲戒。此一宣告，恫嚇力十足，地方果然噤聲。

但這也引起發各界批評，認為行政院根本無權指法令違憲，而且更無權將地方公務員移送懲戒，羅秉成是在說瞎話。台北市長柯文哲說，這是民進黨的惡習，「我看了還是有點難過」；民進黨議員王世堅也直批羅是「法匠」、是「豬隊友」。連綠營人士都不認同他的法律見解，目前地方議會已聲請釋憲，顯然他的發言完全是黨意，非干民意，更不站在政府公正超然的立場。

儘管羅秉成以他的法律專業在行政院最苦惱的時刻站出來，替行政團隊解圍，但萊豬的議題關係民眾健康，不是用高壓恫嚇就可以解決的。政府最重要的工作之一就是政策溝通，蔡英文不是自許為最會溝通的政府？發言人的角色，就是在第一線扮演溝通的尖兵。

然而發言人的大忌就是護「主」心切，這個主可能是院長、可能是執政黨，這就護錯了對象。如果這個主是人民，發言人就稱職了。羅秉成莫要護錯主，讓金句變成驚懼。