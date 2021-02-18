2月1日中國實施《海警法》，釣魚台再生波瀾。《海警法》雖授與大陸海警使用武力的法源，但不意味北京欲動用武力維權，升高釣島爭端。其實，2012年日本「國有化」釣魚台後，大陸即將釣島巡護常態化，日本雖不改拒絕承認釣島主權爭端，但亦無法否認中日共同存在於釣魚台周邊海域為「國有化」釣島後的新現狀。如何使雙方在此海域不致發生「不測事態」成為中日外交對話的焦點之一。

然而，中日釣島力量對峙始終為雙方關係的不穩定因子，日本右派更不時想在釣島海域挑事，以逆轉2017年以來中日關係改善的勢頭，以期形成美日同盟力阻中國走向海洋區域形勢，確保日本在東亞的海權大國地位。日本認為，《海警法》的實施將是中國瓦解日本對釣島「實效管轄」之策，執政的自民黨內提案訂定《領域警備法案》反制，以因應海上保安廳船、機無法處置事態發生時，能適時啟動「海上警備行動」，以海上自衛隊入替海上保安廳。

對此，日本海上自衛隊態度保留，認為在平時出動海自對應事態，無疑將授使大陸解放軍師出有名，造成事態擴大，無助於日本維護所謂的「尖閣主權」。拜登政府雖重申對日本在釣島「施政權」的支持，並承諾釣島在《美日安保條約》第5條的範圍內，但恐不願為日本在平時出動海上自衛隊至釣島海域背書。

中國南海研究院海洋法研究所所長閆岩認為，《海警法》不會改變中國在平時採取最低限度執法的既定方式，大陸海警不會因《海警法》貿然與日本在釣島海域的安保船艦或漁船武力相向。閆岩呼籲以《海警法》為契機，推進海上執法合作，共建治理新秩序。「以法促談」應是較接近北京的現實想法。

對於中日在釣島頻頻出招，蔡政府採取隔岸觀火，認為日本在釣島的作為是衝著北京而來，無須採取動行反制，僅制式的以外交部聲明回應，不僅淪為紙上談兵，使我國在釣島爭端漸趨邊緣化，成為局外人甚至是路人甲。

誠然，馬政府於2013年與日本簽訂《台日漁業協議》，確保我國漁民在釣島周邊海域的漁權，但此絕非犧牲釣島主權，換取漁權，而是暫時擱置爭議，共享漁權，協議中的第4條「維權條款」即是擱置主權爭議的具體表述。據外交部網站所揭，「釣魚台列嶼周邊12浬是我國主權所及之領海，並不包括在協議適用海域之內」，但基於維護漁民作業安全，暫時限制漁民進入該海域，此為我國之行政規制，不是海疆的棄守，不應坐視大陸與日本在此海域如入無人之境，而須採取具體作為，證明台灣存在於釣魚台。

因應大陸實施《海警法》，蔡總統責成海巡署船艦塗裝加上「TAIWAN」標示，強化「灰色地帶衝突」的應對，但此畫蛇添足的字樣無助於我國在釣島的存在感，徒增兩岸的不信任感，模糊化蔡總統在去年「雙十談話」向對岸釋出的善意。在釣魚台波瀾再起之際，「TAIWAN」僅意在大內宣，無關維權、護漁。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）