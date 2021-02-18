保障新聞與言論自由是普世價值，但雙重標準不是。如果一國政府一方面以言論自由苛求他國，說這是普世價值，另一方面自己卻打壓言論自由，說這是防衛民主，那就是不折不扣的雙重標準；如果進而把這種雙重標準視為理所當然，那就是偽善。英國政府、美國政府和民進黨政府在言論自由的問題上，都犯了雙重標準的謬誤，不是習焉不察，而是政治鬥爭下蓄意為之。

對言論自由嚴以律人

英國媒體監管機關通訊管理局4日撤銷大陸官媒中國環球電視網（CGTN）在英國的播放執照，理由是持有執照的公司沒有管控其播放內容，違反英國法律。英國通訊管理局稱去年5月調查曾發現，中國環球電視網在報導香港抗爭相關新聞時，角度嚴重偏頗，違反英國當局規定的中立原則。其實，這才是撤銷環球電視網的原始動機，其他都是託詞。北京隨後採取報復措施，於12日起禁止英國廣播公司（BBC）世界新聞台在中國境內落地，理由是「一段時間以來，BBC涉華報導有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結」。

美國政府聲援英國，抨擊中方是報復措施。美國政府對英國關閉CGTN未置一詞，對中國不讓BBC落地則以侵害言論自由相責。這種口口聲聲要求別人實踐言論自由，而自己卻剝奪他人言論自由且振振有詞，像極了民進黨政府。這兩個號稱自由民主典範的國家，在民進黨政府關閉異議媒體中天新聞台時不置一詞，在中國不予BBC繼續落地時卻大張旗鼓撻伐，這不是雙重標準什麼才是雙重標準？在蔡政府看來，或許也是關閉CGTN合理正當，撤銷BBC罪大惡極。

英國政府說的或許符合事實，CGTN的內容主控者是中國政府，報導具有宣傳性，角度常有偏頗。BBC的內容雖不受倫敦唐寧街主導，但報導不也常帶有意識形態或文化偏見，往往出現偏頗？比如，BBC宣稱新疆存在「對在囚婦女的系統性強姦」，證據主要來自一名近年多次在西方媒體作證的「受害者」。該報導承認這名「受害者」的指控「無法全面證實」，卻稱其旅遊證件等資料與其故事時序吻合，當中國政府提出與「受害者」指控相反的證據時，BBC卻視若無睹，全不採信。BBC究竟是對各項事實進行調查之後作出裁斷，還是根據政治立場的偏見選擇誰「可信」，才是問題的關鍵。

意識形態偏見大小眼

英國關閉CGTN，在歐美國家船過水無痕，中國禁播BBC卻遭美、英、歐盟嚴詞譴責。歐盟對外行動署發言人表示，中國禁播BBC的決定是言論與新聞自由遭到侵犯，香港電台據此停播BBC，也表明香港實施《香港國安法》後已失去新聞自由。中國駐歐盟使團反唇抨擊，指BBC世界新聞台的涉華報導損害中國國家利益，破壞中國民族團結。

英國與中國陷入媒體大戰，歐美國家為英國幫腔，與全球冷戰氛圍再起有關。邇來國際間互相指責派遣間諜及違反新聞自由的案例不勝枚舉，連在台灣號稱「民主進步」的執政黨都關掉了認真監督執政且收視率高的中天新聞台。令人浩嘆的是，在捍衛新聞自由上，英國看待中國與自身，美國看待英國與台灣，台灣看待大陸與自身，竟都毫不遮掩地表現出雙重標準，而且都視為天經地義，明眼人卻早已看破手腳，足以揭批其非。

保障言論自由絕對是普世價值，但對待不同國家必須標準統一，不能因為意識形態的偏見而大小眼，同時必須責人與責己同一標準，不能嚴以待人卻寬以待己。民進黨政府執政以來倒行逆施不斷，台灣新聞與言論自由大倒退，充分展現其虛偽性與權宜性。如此霸道而蠻橫，有什麼資格標榜自由民主？憑什麼苛責別人違背言論自由的原則？