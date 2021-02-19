大概是自己太貪戀自然的美和天然的享受了吧，所以，在我眼裡大自然饋贈給台灣的資源最值得稱讚的就是溫泉。

據台北市溫泉發展協會數據記載：在台灣有三種溫泉水質，分別是白磺、青磺、鐵磺。其中，白磺是弱酸性硫磺鹽泉，對慢性皮膚病、關節炎和婦女病有效果；青磺屬於酸性綠礬泉，對慢性皮膚病、痛風、肌肉酸痛有效果，其源頭自地熱谷；鐵磺是中性碳酸鹽泉，水質中含的鐵元素對神經痛、皮膚病和風濕有效果。

此文所說的瀧乃湯裸泡浴場的溫泉水為青磺溫泉水，水色呈半透明的黃白色，源頭酸鹼值為 PH1-2，溫泉水中含有珍貴微量元素「鐳」。

我之所以被「瀧乃湯」吸引，主要此湯有四大特點：

第一，青磺溫泉水質稀有。目前世界發現有類似的溫泉水質的除了台灣北投之外，另一處是日本秋田縣「玉川溫泉」，專家認為，此泉水的療愈功能堪稱之首。

第二，百年湯屋保留至今。據歷史數據記載，「瀧乃湯」源於1907年，現在依然正常使用的男湯即是最古老的原貌。女湯屋是台灣光復之後建成，距今75年歷史。

第三，歷史的裸泡規則延續至今。無論男湯，女湯，所有進入此湯的人必須裸體，一絲不掛的下湯，這是「瀧乃湯」傳統也是必須遵守的入湯規則。

第四，瀧乃湯的精神與理念，「 瀧 好 EVERYTHING IS GOOD !! 」。感念自然賦予的天然寶藏，溫暖每一位來此的朋友心靈。

眼前就是我將享受的「瀧乃湯」了，在如鄰家小院的門口買票，票價150元新台幣（約38RMB），一人一票，泡湯時間不限。雖然正門的牆上已經寫明入湯細則，但是工作人員看我面生，還是耐心告訴我相關注意事宜。進門，先脫鞋，將鞋子擺放在指定的鞋架上；然後進入脫衣區，將自己所有的衣服和雜物放入一個儲物櫃中，這裡所有的儲物櫃都不會上鎖；當你真正一絲不掛的時候，就是正式進入泡湯區的時候。

想起當時的情景，如果讓我描述細節，似乎還是語無倫次......

現在我想這樣表達：當你正式進入「瀧乃湯」泡湯區的時，才是真正體驗「瀧乃湯」的精神與理念的開始。在這裡泡湯仿如日本的茶道文化，在你喝到那杯茶之前，會有一整套煮茶、泡茶、品茶的程序，在這個程序之中提現了一個人的禮儀和文明素養，「瀧乃湯」亦是如此。泡湯前，泡湯中，泡湯後都有必須要做到的程序，這對於我第一次感受裸泡的外地人來說，無疑是在接收一場赤裸裸的人生「大考」，忐忑、尷尬、害羞、擔心......

既然已經赤裸裸地進場了，就開始吧。考不及格，沒關係，「瀧乃湯」的老客戶旁邊的阿媽，阿婆都會耐心、細緻的告訴你每一環節該怎樣做，最後，你也必須每一個環節都做正確後方能下池享受青磺溫泉

水的美妙。

依然記得當時當下的我，像剛學會走路的小孩子，看著赤裸的她們，看著赤裸的自己，我每一毛孔都跳動著「尬」，那滋味至今回味——遵守規則是對他人的尊重，也是對自己的尊重，更是對大自然的饋贈的感恩。

進入泡湯區半個小時後，在阿媽阿婆的關心下，我的心情慢慢恢復正常，有了正常的思維和想像——這是如此簡陋，又是如此奢侈的「瀧乃湯」。簡陋的是整個泡湯場地，房屋架構都是70年前原貌，沒有任何修飾，兩個泡湯池使用台灣當地的唭哩岸石所砌成（目前已經禁止開採）。

而我在此彷彿穿越到70年前的光景，泡湯中的女人們無論年齡長少，她們的神態、身體、語言亦如青磺溫泉般溫潤、細膩、美好。阿媽胖有胖的自信，少婦舒展的身體帶來無限養眼，更讓我羨剎眼的是一位年近70歲的阿媽，滿頭銀髮，但是她的身材勻稱緊致，皮膚細膩，莫不是常年被這天然的溫泉水浸潤所致？

在「瀧乃湯」的熏陶中，我暈暈的幻覺還在延續，一條條或肥的，或廋的，或可人的五花肉在溫泉水中飄來飄去，好不自在......！

（董婭宇/深圳市）