初到台灣，很不適應台灣老師的口音。台灣老師雖然也是操持標準國語，然而奇怪的南方語法語調加上在地文化與東北的隔閡，讓我時常鬧出烏龍，以至於台灣老師每每要說我：有在聽沒在懂。那麼具體來看看我做了哪些寶事吧！

（一） 賭博？讀博？

中山中文系有位教授有一次在講述他的家族史時，說自己家境悲慘，自己的父親讀博，而自己能在艱苦的環境中鑽研學術。我就很不理解其中的邏輯，我說：老師，那您父親很厲害啊，那個年代能讀博士，您是學二代。老師奇怪的看著我說：是賭博，輸了很多錢，我家負債。我才知道自己聽錯話了。

（二） 地瓜葉不是喂豬的嗎？

有位教授平時一副與學生結界甚深的神態，第一次上課問我，吃過地瓜葉嗎？我就說：地瓜葉不是給豬吃的嗎？在我的印象中，奶奶確實是用地瓜葉喂豬的。沒想到時代變了，現代人把地瓜葉當作養生聖品了。那位老師又問我，你知道快鍋嗎？我說，不知道。然後他就描述了一遍快鍋，我說：大陸叫高壓鍋。他就開始講，做學問不能像做飯用快鍋一樣，做出來的飯菜味道不好。我說，看您的樣子應該也不會做飯呀，都是師母做飯吧？！

（三） 博士口考仿佛煎魚

作為一個說話簡潔明快的東北人，一開始真的受不了台灣的論文動輒三四百頁。我就跟某老師說，你們的論文寫那麼長幹嘛，浪費紙張，浪費紙張就要植樹贖回罪過。某老師說，你們大陸的論文也不寫明出處，就那麼個結論。我就說：你就是想偷懶，直接抄出處，自己就不用查了，你說我猜的對不對？老師表示相當無語。最後論文口考答辯的時候，每位口考老師帶著我的論文，其間都折了書角，從其折疊的厚度，大概就可以猜到其要發言多久。最後答辯完，我的博士導師請我們吃了一頓便飯，老師知道我有一位台灣男朋友交往很久了，就問我，你學會了做什麼台灣菜啊？我聯想到自己口考被老師們來回質問的過程，不禁脫口而出：煎魚！

（四） 偷渡到校職工會議聚餐

一位資工系的女老師帶我冒充她的助理去西灣會館參加校職工會議，我才知道中山有個可以吃免費餐點的時間。她讓我簽另一位女老師的名字，然後我就可以坐在會館裡陪她喝咖啡吃甜點看夕陽了。她說，你看，我把你偷渡進來了！偷渡這個詞，讓我噴出了一口咖啡。

（五） 我為什麼要出口成章？

每次參加研討會，我都一點不緊張，因為我覺得那都是彩排好的。老師們都提前拿到了我們的論文，然後一頓點評，挑一挑錯誤。我覺得學生回答不上來問題太正常了，畢竟吃過的米還沒老師吃過的鹽多，所以每次參加研討會，我都是兩套方案，會回答的就回答，不會回答的就說：老師我回家再研究下，謝謝老師。有一次，研討會碰到大陸同鄉，參加過詩詞大會，想來對一些文學掌故倒背如流。於是當主辦單位老師點評我的論文的時候，我就說：我可背不出來，我都是打開書，一邊寫文章一邊抄書。第一次在輔仁大學參加術數研討會時更是窘迫，因在場多半是有實務經驗的易學名流，作為一個大陸人面對著法儀法事不知該作何表情，只好模仿身邊的教授，他看向哪邊我看向哪邊，他鼓掌我也鼓掌，實際上什麼都聽不懂。

這就是我和台灣老師相處的日常，讀博四年半，老師們想必忍受了我四年半，我會是他們記憶中最刁蠻的女學生嗎？但我自覺已經是比較文明的東北人了！（牟曉麗/台灣中山大學博士，陸生）