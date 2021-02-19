人與人之間的相遇，往往需要一個緣分，但離別，卻不需要任何的原因。

那年，還是陸客常來台灣的季節。一輛開往太魯閣的台灣好行巴士塞滿乘客，關門前再擠上兩位女孩，恰巧站在我身旁。對話中聽得出是大陸口音，她們不太確定路線，我問要去哪呢？我們便聊開了，她們是升大四即將畢業的學生，寒假來台灣做志工服務，並以此作為申請研究所的經歷。她們在台東的達魯瑪克部落幫忙，結束後留在花東旅行幾天再回大陸。其中一位，侃侃而談在這裡的所見所聞，還來不及聽完她的故事，隨即到站下車，下車前我們互加微信保持聯絡。

在回大陸前，她們去哪玩，看了什麼，我們會在微信聊個幾句，我感受到她對這片土地的好奇，以及對未來目標的企圖心，我建議她寫文章投稿，把心得發表在《旺報》的兩岸徵文，為自己的青春與回憶留下紀錄。

回到大陸，她著手寫文章，幾天後我收到檔案，約五千字的散文，描述來台東做志工的初衷與反思。在部落和族人相處，原本以為是付出，但最後卻是得到滿滿的收穫，是人生的體悟，也是對大自然的重新認識，並許下再回來的心願。

兩個陌生人，因為旅途上的巧遇而認識，幾句玩笑般鼓勵的話語，她竟認真寫好文章傳給我，這是她對我的信任。因此，我幫她的文字做潤飾，以及對於文意結構的鋪排給出建議，討論中也發現彼此寫作習慣不同，一些長句的斷句與段落改寫想法不同，在她採納後，重新整理好文章，再轉寄給報社編輯。

文章送出，在等待刊登的那段時間裡，我每天都會注意消息，她期待文章入選，但更害怕被退件，我對她說：稿件很多，版面有限，等待是正常，有時立刻刊登，有時隔一陣子，不要著急。雖然我有信心，其實內心也是忐忑不安，一個月後，她的文章連續兩天刊登全版，她開心受到肯定，把稿費捐給部落，我則放下心中大石。

暑假，我去內蒙古旅遊，因熟識的朋友在太原，我先到那待幾天再轉火車到呼和浩特，她和另一位同學正巧從學校回到太原老家。坐火車的前一晚，時間剛好能碰面，我們約在市區的柳巷步行街吃喝，她們帶我吃酥餅配羊肉湯，是山西地方小吃。她說：下個月要回來達魯瑪克做志工。不久，我們又在台灣見面，因飛機延誤，她們到台北已是深夜，我陪她們吃台式熱炒後，便各自休息，一早她們要趕火車去台東，我則要上課。

接下來的幾天，從臉書的照片看見她們融入在地生活。搭上族人的機車跑來跑去，還有到醫院陪生病的部落朋友，甚至在志工結束後，取消原本計畫的旅行，留在部落度過台灣行的最後幾天。上飛機前，我們在台北京站吃泰式料理，正式的吃頓飯作為道別。這一年，我們見面四次。

隨著情勢改變，陸客不再來台灣，她們剛好是最後一批自由行旅客。不久後，因新冠疫情嚴峻，我無法出遠門旅行，也就碰不到面。前半段，也許我是她的伯樂，幫助她在台灣投稿寫文章，到後來，反而是她幫我很多。

在台灣，我指導學生參加美國大學的升學考試。工作需要，我收集與研究大量美國考題，因緣際會加入幾個微信的留學討論社群，跟著百萬留學黨一起奮鬥。他們分享申請入學的各種有用資訊，還有及時更新的考題。這些考題透過雲端存取，但註冊帳號的實名制過程需要大陸手機門號認證，我試過幾次海外門號註冊皆失敗。這時候，就是請她在對岸幫我下載檔案再轉傳給我，有了她的幫助，我得到很多原本沒有的重要題目，整理之後再給學生練習，大幅提高了分數。

雖然我們沒再見面，但時常請她幫我下載考題，我們在微信上保持交流，也分享心情，一次不經意的聊天對話中，可能是我玩笑開太大了，之後就再也傳不出訊息。

兩岸之間，失去聯繫，而我和她，也中斷微信。花開花落自有時，相逢若是偶然，離別則是必然，只不過這一切來得太突然。

（陳宜廷/數學老師)