趙少康重返政壇，引發藍綠高度關注，綠營擔心重演2018年地方選舉的「韓流」戲碼，不利2022年的布局和氣勢，藍營則對「少康中興」寄予厚望，進而對2024年重返執政多了想像空間。實則台灣政局瞬息萬變，現在要談2、3年後的事，確實言之過早，尤其欲憑個人之力顛覆整個台灣政壇，絕非易事。

依目前政治情勢與可預見未來發展，「少康中興」的完整拼圖，至少必備下列四項：

一是要真正促進黨內團結，一致對外，才能先立於不敗之地。趙少康一回國民黨就宣布要競選黨主席，並爭取2024年總統大選的黨內初選，這個動作太大，起手式太強，勢必對當前內部權力結構造成重大衝擊，首當其衝的是黨主席江啟臣，外界以「逼宮」、「霸王硬上弓」來形容，其實這是不折不扣的「強龍壓地頭蛇」，尤其江主席已展現風度，聘趙為中評委，已為他剷除了參選黨主席的第一道障礙，若還硬要搶奪黨主席位子，於情於理都說不過去，予人不厚道印象，趙少康可能先輸了一著。

除了江啟臣，黨內還有其他大咖也尚未理順關係。朱立倫、韓國瑜應該還未對總統大位斷念，甚至馬英九都在想伺機而動，民調居高不下的侯友宜，也沒說非連任不可，未來選舉絕不可能先說先贏，何況黨內還存在敏感的省籍問題。30年前趙少康在國、新兩黨給人留下的印象是不善於處理橫向關係，個人主觀意識太強，這樣的性格特點若沒調整修正，必然會舊事重演，非常不利於藍營的團結。筆者強烈建議，趙應主動放棄黨主席之爭，全力支持未來黨主席選舉勝出的人，保留2024合作空間，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，這也正是「不爭是爭也」的最高境界。

二是既不能以德服人，趙少康就要想方設法以功服人，具體作法就是積極在2022年地方選舉時全力為黨提名人抬轎，重中之重要放在台北市，以趙過去的選舉經驗，台北市應是他熟悉的戰場，加上廿多年在媒體界的經營，不論人脈或聲量，都足以對知識藍與經濟藍產生重大影響，若以目前民調領先的蔣萬安為假想提名人，兩人結盟應是強強聯手，勝選機率非常高。如果台北市能奪回，趙少康就算立一大功，可以堵住黨內不少人的嘴巴。

除了輔選立功，趙少康還可藉全台巡迴助選之機，廣結善緣，與各地方諸侯和派系山頭建立更緊密關係，以這種方式與基層「搏感情」十分自然，也非常有效，很有助於提高他的政治聲望，進而爭取2024黨內初選的勝出。1998年地方選舉，陳水扁本身也要連任台北市長，卻經常抽空到各縣市輔選，雖然最後連任失敗，卻已在黨內建立全島性聲望，以致後來民進黨不惜修改內規，提名陳水扁參選2000年總統，終在藍營分裂鷸蚌相爭之下，讓他漁翁得利。

除此，在今年內趙少康應積極投入此番掀起的罷免民進黨萊委風潮，不要再講唱高調，這不只國民黨中央樂觀其成，實際也是提振藍營基層士氣的大好機會，上次趙與江同框視訊為「罷捷」助威，雖未如願，卻鞏固壯大了高雄鳳山藍營的基本盤，可謂雖敗猶榮，未來的「刪Q」與「瑤滾」行動，也可作如是觀。

三是加強網路經營，積極爭取年輕世代的認同與支持。以過去藍軍在2016與2020兩次大敗的經驗可以看出，年輕世代已是決定台灣大選成敗的關鍵。孫大千估計有400萬之眾，藍軍只爭取到50萬人的支持，這方面就大輸300萬票，此項估計八九不離十，趙既有與1450之類「亂臣賊子」「義和團」鬥爭的豪情壯志，就應全心投入經營，以其善於製造議題和熟悉網路生態專長，這方面應難不倒他。

再者趙少康應多利用時間走出廣播電視錄音錄影間，到各大專院校校園活動，多與青年學生面對面接觸效果會更好，甚至可安排到重點高中演講，爭取十八歲以上高中生的支持，畢竟他們在2022年以後的選舉都有了投票權。美國民主黨參議員桑德斯年近80歲，卻以民主社會主義的理念和政見，普獲年輕選民的支持，兩次差點獲得黨內提名，趙應可從中得到不少啟示。

四是未來的競選團隊應廣納社會各界菁英，真正做到有容乃大，尤其要深入挖掘各行各業問題所在，提出與時俱進、務實接地氣的政見，減少偏聽偏信之弊，目前趙的競選班底可能以「少康幫」為主力，這是遠遠不夠的。應該多找一些能幹又有創意的新血加入。2008年馬英九主動下鄉Long Stay的創新競選活動，就是筆者與一些熟悉台灣鄉土民情的朋友，相激相盪後提出來的構想，效果非常好，值得借鏡。

2020年韓國瑜的國政顧問團與競選團隊，雖不乏能人幹才，但整體而言，新血有限，創意仍嫌不足，許多宣傳口號如「台灣安全，人民有錢」，都還是韓國瑜自己設想出來的。目前趙提出的「讓台灣再次偉大」、「國安靠美國，經濟靠中國」口號，已暴露出抄襲仿冒、缺乏新意的窘境，亟待補強。

（作者為資深媒體人）