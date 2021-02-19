我國是全球最先進製程的晶圓代工國，川普用半導體打擊華為、中芯國際，中美兩強相爭，打亂了全球晶片供應鏈，加上新冠疫情肆虐，更加大晶片在各個產業供應鏈失調；最近車用晶片缺貨潮，德國、美國和日本紛紛要求台灣政府協助，增加晶片供給；政治已介入半導體產業供需的商業運作，全球對台灣半導體政治干預已達到危險等級；台積電因「巨大的戰略價值」，也讓它捲入地緣政治爭奪焦點，這已拉高台灣的風險，台灣是「匹夫無罪，懷璧其罪」？它是台灣的護國神山？還是台灣的風險引子？當各大國都已政治介入，全力發展各國半導體產業時，台灣優勢還能維持多久？

半導體產業經歷2019年的下滑，隨著5G、物聯網、雲服務、新能源、產業數位化、電動車興起，加上新冠疫情催化，2020年此產業又加速增長，預計2030年全球產值將突破8,000億美元，增長超過80％；5G通信尚在布建，6G標準已是中、美、歐合縱連橫重點布局，耐高熱、智慧化、短距高頻寬、衛星輔助覆蓋、高精度定位等已成為6G的關鍵要素，通訊系統將會從地面走向天空；太空的探索將是未來十年世界大國主要競爭基調，這將驅動半導體科技進一步升級；這種種的一切，都立基在半導體產業的基礎上，各先進國家都已集中資源，投入建設發展其國內半導體產業，台灣勢必面臨嚴酷挑戰，擔心恐不出三年台灣已難維持此優勢。

全球半導體產業之所以快速成長，是因全球化下各國的分工合作，美國居主導地位，在IC設計、CAD/CAE工具與IC製造設備等領域領先；荷蘭ASML是半導體設備光刻機的龍頭；日本則是相關IC設備和化學藥劑的主要供應國；而台灣是半導體元件的主要代工製造國，如果沒有各國的合作，台灣也是無法製造的；在地球村下國家實力已不限於軍事，而科技、經濟更是重要選項。2019年台灣GDP 6,350億美元，台積電2021年2月17日市值逾新台幣17兆元，約6,000億美元，即將超過台灣GDP，台積電會比台灣值錢？台灣只要有半導體產業就可以了嗎？

台灣半導體產業以台灣本地布局為主，占比91％，中國大陸布局僅占5％，其他海外地區占4％；不管是IC的設計、製造、封測，除了台灣是主要的營運重心外，其高階技術、先進製程、前瞻研發等都在台灣；台灣在海外的布局多以中低階生產為主，台灣對此產業定位是製造在台灣、行銷在全球；在全球化時期，台灣此產業所需的設計工具、生產設備和化學藥劑可以依賴世界各國的提供，但現在內外在環境已在轉變，此時我們若不能修正策略、及早布局，擔心恐不出三年台灣優勢不在？此時台灣應認同以半導體產業為國家產業升級的火車頭之一，主導國內半導體產業建立自主供應鏈，精選投資國外建立半導體製造基地的時機。

為何半導體產業可成為國家產業升級的火車頭？此產業結構含蓋國家四大重要產業領域，有電子資訊、機械儀器、化學材料、知識服務，此產業產品更是各產業應用不可或缺的重要零組件；2020年台灣此產業產值預估達新台幣2.8兆元，已具備火車頭動能。

此產業上游主要是IC設計，包含IC智財、CAD/CAE工具、IC電路設計業，IC設計服務與周邊支援性產業如製程、檢測設備等；中游主要是IC製造，將上游完成的晶圓片及設計好的IC，經光罩、化學製程等方法，將電路及電路上的元件製作在晶圓片上，此產業包含各式各樣的光罩、材料、IC製造自動化生產設備等；下游主要是IC封測，將中游IC製造廠加工完成晶圓片，經切割成晶粒，以塑膠、陶瓷、金屬封裝等保護晶粒及達成晶粒電路與電子系統連接與散熱效果，完成封裝工作，晶圓片封裝之前後都需有測試工作，以確保品質；因此，若能主導在國內建立半導體產業自主供應鏈，有國內市場支撐，再加上海外半導體製造基地布局的採購，就能帶動國內電子資訊業、機械儀器業、化學材料業、知識服務業等科技升級，促進經濟發展，就是國家產業升級的火車頭。

為何需要布局海外建立半導體製造基地？目前半導體產業在台灣已是使用水、電、人力資源超級大戶，還在繼續提升中，這會排擠其他產業生存空間，若能運用海外資源，建立半導體製造基地，不但產品可就地服務供應，確保海外市場，也可分散產地過於集中的風險，更可移出資源提供其他產業，因協助建立國內半導體產業建立自主供應鏈而升級轉型。

綜上所論，台灣是該即時主導半導體產業自主供應鏈的時機了。