立法院這會期重頭戲是修憲，目前朝野提出43案，已有38案通過一讀，立法院長游錫堃表示，預料另5案也將會通過一讀。不過，現實上修憲門檻極高，具有高度爭議性提案要通過有難度，最後結果大概如民進黨大黨鞭柯建銘所說「沒有共識的都過不了」。

根據《憲法增修條文》第12條《憲法》修正案必須跨過兩個門檻：第一，立法院立法委員1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4贊成。第二，公告半年後，經選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之1/2。

前者，立法院朝野政黨有共識的選舉權下修到18歲可望過關，其他廢考、監兩院，以及可能闖關的台獨意識提案，變數頗大。後者，如果不綁大選，單獨舉行複決投票，恐怕連投票率過50%都不樂觀。再者，若具爭議性提案雖然闖過立法院，卻過不了全民複決這一關，以後神主牌就不管用了，民進黨必須精算，若躁進莽撞，茲事體大。

那麼最有「共識」的投票年齡下調到18歲提案如果最後修憲成功，會有何影響呢？2024年總統大選首投族將暴增150萬人，比歷屆總統選舉多出50萬票，年輕世代比例大幅增加，朝野政黨將競相提出討好年輕人的政見，如住宅政策、數位化、動物權……

另一個選舉視角是年輕選民聽得爽、容易受感動、社群媒體同溫層催票……，想競選總統的政治咖誰長得帥（美）、誰口才好、誰煽動力強？浮誇不一定討喜，老實一定占不到便宜。