近日因天氣嚴寒，美國德州發生大規模停電，引起舉世矚目，台灣新聞也大幅報導。這次德州大停電給台灣的教訓為何？

德州是再生能源大州，風電裝置容量3000萬瓩(30GW)，1GW即為核電機組規模，與台電系統裝置容量48GW相較即知德州風電裝置系統之巨大。德州風力裝置容量全美第一，如為獨立國家，裝置容量全球第五。

德州冬天用電尖峰57GW，所以風電在瞬間可提供50%電力，正常時提供40%電力。2月7日到11之間，寒流剛剛發威，風電即掛掉8成，供電由42%降為8%。約20GW的電力缺口只好暫緩火力機組歲修而啟動火力機組補上（主要為燃氣機組）。但寒流繼續發威，溫度到上週末降到攝氏零下10度以下，因供氣供水都出問題，火力機組也陸續降載，無法補上風電掛掉的缺口，終於發生大規模停電。大力鼓吹再生能源的自由派人士，交相指責火電「失職」，完全不提原先風電幾乎全面停擺才是始作俑者。

德州陸域風電每度成本不到台灣離岸風電之半，很有競爭力。德州大力發展，由經濟角度而言，並無大錯。但請大家注意，即使在極力發展風電的德州，其綠電裝置容量也只約為冬季尖峰之半（太陽能發電極少），台灣呢？

蔡政府規劃2025年台灣太陽能及風電等不穩定電力裝置容量為27GW。台灣冬季尖峰用電多少呢？上周春節每日尖峰約20GW，恢復正常上班後，每日尖峰為27GW。換句話說，台灣冬天綠電占比為尖峰用電之100%，比美國再生能源模範州德州高了一倍。

台電不是不知道這根本不可行，兩個月前台電工程月刊曾模擬2025年冬天即使只動用一半綠電（14GW），因綠電出力不穩，「若不限制綠電出力變化率，系統可能來不及應付劇烈的綠電發電變動」，「若不限定綠電出力變化率，系統可能不安全」。

其實幾年前綠營能源大老就曾透露「台電內部預估綠電將棄電30%」。真正可怕的是，原本發展綠能產業是發展綠電的附帶效益，但政府因果倒置，為鼓勵國內廠商投入離岸風電產業，蔡總統承諾2025到2035離岸風電加碼10GW，屆時綠電裝置容量將高達37GW，遠超冬季尖峰，更不知要增加多少「棄電」。

今日一窩蜂投入綠電的開發商及貸款銀行好像殊少研究電力「細節」，希望大家由德州大停電學到一些教訓。

（作者為台灣能源部落格版主）