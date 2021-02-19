在舊曆年前，國家發展委員會公告了109年度《鄉鎮市區數位發展分類研究報告》，其中顯示出一個最大的警訊，就是傳統都會區開始出現數位落差的問題。最新調查顯示台北市的萬華區從101年數位發展最佳的1級區域，在新調查中降1級。新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市都有接近5成以上的區，落在數位發展有待輔導的2到4級區域。可見在台灣數位平權政策的推動上，不僅偏鄉有著數位基礎建設、資訊應用情形、社會經濟、教育文化、人力資源匱乏的問題，都會區也面對了數位平權的挑戰。

如果參考另一項重要的國際評比，世界經濟論壇（WEF）公布2019年全球科技資訊報告，顯示台灣在「網路整備度指數」（NRI）中不斷後退，從2013年的全球第10名，在2016年為19名，最新的排名則掉到26名。台灣在該份調查中，在資訊人力與基礎建設上，表現較佳，但是有關數位信任、管制與數位包容（digital inclusion）等「政府的網路政策」方面排名為最低，名列第39名，其中又以農村地區使用數位支付的差距為88名、線上信任與安全則為53名表現最差。

可見政府雖然重金投入前瞻建設，顯然相較於領先群國家還是有所不足，且從2017年之後，大量預算並未對症下藥，資源大量投注在基礎建設或是原本政府的公務事項上，並未針對新科技衝擊下的數位包容政策，有關數位落差與否的評估，一直停留在分析民眾使用無線網路科技的普及程度，對於都市中弱勢民眾或是偏鄉民眾的資訊素養提升與否？透過網路參與公共事務的能力？或是數位信任與資安的法制？乃至於迎向數位支付社會的整備？顯然都沒有特定的政策與作法支援，也就使得台灣有高度的4G網路涵蓋率，卻沒有數位平權的社會結構。

回到台灣的現實處境，109年度《鄉鎮市區數位發展分類研究報告》有其參考價值，但並非固定連續樣本研究（Panel Study），和先前研究相對照，在指標上進行了部分的調動。其中排除「交通動能指標」，固然與過去調查中發現：「交通便利性仍是影響偏遠鄉鎮資訊近用機會的重要因素，具體展現於區域分類研究，就是產生交通不便的離島-花東縣全數集中在數位發展四級區域的分類結果。」但據此排除後，就使得原本在四級區的花東鄉鎮市不少「進步」兩級（如：花蓮市、吉安鄉與新城鄉），或外島的馬公市、金湖鎮、金寧鄉、金城鎮、北竿鄉、東引鄉與莒光鄉都成為分群2的鄉鎮，南竿鄉甚至進入分群1，相信會讓身處偏鄉的民眾覺得不可思議。

政府長期在偏鄉或原住民部落推動的數位平權計畫，在面對新科技不斷推陳出新下，自然有其必要持續加強力道，這可以從國際評比中所關注的指標，早就不限於網路的申請使用，已經進入電子商務、數位支付、資安、網路公共參與等項目，而台灣成人的資訊教育上，應當以更新穎的課程內容，深入偏鄉與部落。

面對數位包容政策的推動，希望建立一個個人不會因為教育程度、性別、年齡、種族以及居住地區之不同，而有不同接觸與使用資訊的機會。則過去台灣長期忽略的都會區中的弱勢族群，無論是銀髮族、婦女、新住民或是原住民，顯然在政府長期忽略下，也有納入數位平權政策關注與培力的對象中，各直轄市政府應當開始規畫實施成人的資訊教育活動，弱勢者也能具備數位包容社會應有的知識、技能與能力。

當天龍國萬華區降至數位發展潛力區，加上國際「網路整備度指數」排名不斷退後，絕對是一個警訊。台灣希望建立一個數位平權與數位包容的社會，勢必重新調整展戰略，無論是數位包容的政策、發展完備的調查體系、資源與輔導策略釐定，都必須更弦易轍，才能將台灣在資訊設備與人才的優勢帶動國家競爭力的提升。（作者為國立台灣師範大學國文學系教授、宜蘭花蓮縣數位機會中心主任）