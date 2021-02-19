海巡署日前下令改變海巡艦艇舷側文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目的「TAIWAN」字樣。並發布新聞稿對外宣稱，此事係海巡署主事單位建議，並非高層指示。然而總統府發言人張淳涵隨後宣布，在海巡艦艇上加塗TAIWAN，正是蔡英文總統日前主持海巡安平艦交船，當場所下的指示。

蔡總統為何要在海巡艦艇加漆TAIWAN？官方說法是總統指示「讓國際清楚辨識」，避免我方海巡被誤會成中國大陸的海警。

然而專家指出，根據國際規定，一定噸位以上的船舶，都必須裝設AIS船隻定位系統。船隻會發出標示自己身分、所在座標的無線電訊號，也可在系統上看到其他船隻訊號。在AIS系統上，對於船隻身分一目了然，我方海巡不可能被誤會成中國大陸的海警。所以蔡總統此項決定除了自嗨，顯然是另有用意。

外交部2月4日宣稱，我政府與蓋亞那外交部達成共識，在當地設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）。蔡總統隨即在臉書發文分享好消息，未料1天之內卻發生變化。蓋亞那外交部表示與台灣沒有建立外交關係，撤回設處協議。蔡英文臉書也隨即將「外交喜訊」貼文刪除。

蓋亞那設處生變，最重要的原因是中共無法容忍我代表處以「台灣」為名。蔡總統以及外交系統錯估情勢，挨了一記結實的耳光，心中自然憤憤難平。

2月9日上午蔡總統在主持國安高層會議後，發表公開講話。蔡總統說：「只要北京當局有心化解對立，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話」。

此話不是第一次出自蔡總統之口。在今年元旦發表新年談話時，蔡總統就說過同樣的話。蔡總統老調重彈，表面上義正詞嚴，其實卻是「不得不說」。因為拜登獲選美國總統後，其重要幕僚包括國務卿布林肯以及印太事務協調總監坎貝爾，都先後強調兩岸應進行更多對話與溝通。蔡總統不得不向美方表態作出回應。

更糟糕的是，蔡總統在今年元旦發表談話後，中共國台辦發言人朱鳳蓮批評蔡總統的講話是「欺世惑眾的把戲」，暴露了「民進黨當局謀取台灣獨立的本性」。並將兩岸目前交流往來處於極不正常的狀態，歸咎於民進黨當局人為設置的種種障礙。

對於蔡總統2月9日的談話，國台辦發言人馬曉光回應稱，民進黨當局企圖挾洋自重、散布「兩國論」，以歪曲事實、混淆視聽來蒙騙、麻醉島內民眾。並表示，如果有絲毫誠意，就應該立即放棄「台獨」立場，停止謀「獨」活動，回到「九二共識」的共同政治基礎上來。

蔡總統身為國家領導人，向對岸喊話，無論是否真有誠意，至少應該由對岸相當身分位階者出面回應。然而大陸卻一再僅僅由國台辦發言人出面回應，顯示根本沒有把蔡總統看在眼裡，對於蔡總統的「呼籲」也當作耳邊風。

對於大陸一而再地羞辱，蔡總統難嚥這口氣，只好在國內繼續操弄「台灣意識」。然而，如果大陸也在海警船舷側的CHINA COAST GUARD字樣上方，漆上福建、廣東、浙江等名稱。蔡總統的自嗨之舉，豈不是畫虎不成反類犬？

（作者為自由撰稿人）