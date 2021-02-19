首先我們還是要由衷感謝陳時中想方設法、絞盡腦汁、上窮碧落下黃泉的為台灣爭取購買新冠疫苗，但讓子彈飛過之後，稍稍脫離口水戰的激情，應該要釐清四個原來以讓真相大白。

台灣為了購買德國BNT輝瑞疫苗真可謂一波三折，本來林全的東洋製藥以為可以率先達陣，卻因綠營派系人士想分一杯羹「半路殺出程咬金」從中作梗而破局。繞了一圈，陳時中想跳過BNT「大中國區」總代理上海復星醫藥直接和德國總公司談交易，遂傳出「有人不想讓台灣太開心」導致他「有苦難言」的囈語。

對岸聞訊後氣急敗壞，國台辦新聞局長馬曉光表示，所謂大陸因素阻礙BNT輝瑞疫苗售台的說法，完全是無中生有，信口雌黃，並提出4個為什麼質疑，直指上海復星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家代理權。在此情況下，台灣有關機構為什麼繞過上海復星集團向德國BNT公司購買疫苗？為什麼刻意隱瞞上海復星集團參與疫苗研發的事實？有什麼難言之隱？未能簽約的真正原因是什麼？台灣媒體早有報導，台灣有公司2020年下半年就尋求向復星集團洽購這一疫苗，但卻被台灣有關方面阻止。這其中又有什麼不可告人的內情？

循此，對照網上盛傳的四個原來似可一一解答：原來，台灣民眾所熟知的輝瑞BNT疫苗，是上海復星醫藥集團一起參與研發的，同時，上海復星醫藥集團也取得了中國大陸及港澳台地區的獨家代理權。

原來，民進黨政府因為仇中情節掛帥和意識形態作祟，硬是想要繞過上海復星醫藥集團，直接和BNT接洽採購，當然，結果用膝蓋想也知道，如此完全違反商業合約的運作模式，怎可能順利買到疫苗？

原來，民進黨政府為了害怕台灣人民因為從上海復星醫藥集團得到了輝瑞BNT疫苗，而改善了對中國大陸的敵意，寧願讓台灣民眾和醫護人員暴露在風險之中。台灣人民對中國大陸自行研發的疫苗也許存有疑慮，可是對於輝瑞BNT疫苗並沒有任何成見。就算是透過上海復星醫藥集團進行採購，又有什麼關係？

原來，台灣在去年下半年就應該可以完成疫苗採購，是因為民進黨內的有關人士強力介入，而造成談判破局，陳時中竟然還可以臉不紅氣不喘的試圖甩鍋給中國大陸逕自卸責。這中間究竟有什麼不可告人的私相授受？

在綠營灌輸「反中抗中」的政治正確下，兩岸現在最不缺的就是仇恨與敵意，任何含沙射影無端指控，愈發傷害14億、2千3百萬同胞已經非常脆弱的感情，而在疫苗取得的議程上，陳時中第一時間即表態，中資、中製、中國代理、銷售，通通都不要，膝射反應低估了中國大陸的影響力並限制了自己的選項，憑什麼回過頭來要求復星醫藥犧牲他在兩岸四地的代理權利，民進黨政府肯定要吃點排頭甚至多花些冤枉錢，只是買單的還是全體台灣人民。

（作者為台灣青年聯合會理事長）