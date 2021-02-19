過年前一股「少康中興」的氣勢，在國民黨內捲起千堆雪，重回國民黨，到選黨主席，再到選總統，這種前所未有的速度，讓藍軍一時受到鼓舞，好似看到了隧道盡頭的一道希望之光，以為就此可以拿回政權。

經過2020總統選舉的大挫敗，國民黨或是整個藍軍，就像失去了方向，再加上前美國總統川普一再加碼挺民進黨，兩岸關係眼看一去不回頭，許多支持者氣餒不再談政治。但是，民主政治的可貴就在於定期選舉，政黨輪流執政是常態，所以希望永遠存在，端看如何抓住這個「勢」。國民黨是在野黨，未來想要成功，只有一個策略，那就是扮演好在野黨的角色，強力監督民進黨，只有做好在野黨，才有機會當執政黨，現在檯面上的藍軍政治人物，請問，你們扮演好在野黨的角色了嗎？

民進黨毫不掩飾的介入媒體經營，從拒發中天新聞台的執照，到硬喬52台給華視，國民黨有強力監督嗎？看到民進黨政府一手拿棍棒，動不動找業者喝咖啡喬頻道，另一手拿胡蘿蔔用置入行銷的方式，變相金援傾綠的媒體，國民黨有強力監督嗎？

如果我是趙少康，我現在不會成立總統競選辦公室，我會成立「台灣媒體監督辦公室」，定期公布民進黨介入媒體的證據，每日監看各台新聞和政論節目，誰在扭曲事實，誰又在製造對立，同時將政府的每一項標案的內容、評審名單背景和得標者對外公開，看哪個媒體從中獲利，唯有這樣才能導正新聞價值，從言論市場找回民主的真諦。台灣的媒體從老闆到記者已經弱化到讓執政黨為所欲為，因為媒體經營的環境日益艱困，許多媒體老闆又有自己的事業需要政府「照顧」，結果都成了西瓜派，一面倒向執政黨，這是正常的民主國家嗎？試想，如果這次美國大選沒有中立客觀的媒體，拜登能順利當選嗎？

再看看民進黨政府不顧絕大多數民意的反對，硬是開放萊豬進口，在立法院中強行通過9項行政命令，國民黨有真正作為人民的靠山嗎？大家都知道立法院數人頭，在野黨永遠不是對手，沒有人期待在立法院有奇蹟發生，但是作為最大的在野黨，在萊豬的議題上夠用力了嗎？罷萊委拚公投還支持嗎？如果我是趙少康，我現在不會成立總統競選辦公室，我會成立「台灣民主守護辦公室」，向國際間控訴民進黨反民主的種種作為，尤其向美國國會傳達台灣人要民主的心聲，更要向美國社會控訴民進黨操空媒體，關閉新聞台的惡劣行徑。現在台灣的怪象是，明明民進黨在反民主，但在國際上卻因反中而一再贏得民主的美聲。回想去年當美國總統大選時，媒體大都站在川普的對立面，川普敢關媒體嗎？頂多只能在推特上發發牢騷，他敢發動國家機器去關閉一個反對他的媒體嗎？

自從民進黨執政後，和川普總統互相唱和，大買美國武器，川普4年任期內對台軍售達11次，金額高達183億美元，將近5500億台幣，創下歷任總統之最。這些都是納稅人的錢，當我們苦於勞保健保即將破產之際，民進黨政府卻是先刻意搞壞兩岸關係，再一面倒向美國，然後用軍購換來美國的支持，這種邏輯看在小老百姓的眼裡，如此浪費人民的血汗錢，無不痛心萬分。如果我是趙少康，我會成立「台灣財政健全辦公室」，全面監督民進黨政府不當的財政支出，替人民看緊荷包，確保人人可以安度晚年。再看看前瞻計畫，風力發電等等所謂的重大建設，到底是在圖利特定廠商還是試圖綁樁，政府的錢花哪裡去了？在野黨有責任替人民找答案。

「讓中天新聞重回52台」的主張值得拍手叫好，但這絕不能只是口號，必須讓我們看看，你現在要如何監督民進黨介入媒體、收買媒體的現象。至於「藍綠和解」，就請等到就職演說時再說吧。我們現在要的是是非和真相。先讓我們看看國民黨如何扮演好在野黨的角色，再來談執政吧！