立法院新會期即將開議，修憲是本會期重要焦點。獨派提出的「刪除國家統一」案、「剔除西藏、蒙古為我國固有疆域」案、將台灣正式納入憲法的「邁向國家正常化」案，其中第一案已由提案人蔡易餘委員主動撤回；後兩案則因國民黨提議退回程序委員會而暫時擱置。

以立法院目前各政黨席次推論，任何修憲案未經民、國兩黨協商取得共識，都不可能通過，但民進黨對法理台獨提案的表態，在複雜的國際環境與凶險的兩岸關係下，非常重要。上月23日台獨大老辜寬敏推動成立「台灣新憲聯合陣線」並面見蔡英文總統，力陳推動新憲的決心，希望獲得總統支持。立法院長游錫堃及其所屬的「正國會」也積極推動修憲，希望完成國家正常化目標。

但民進黨立院黨團總召柯建銘態度保守，強調立法院本會期民進黨不會走極端主張，不會推動涉及敏感議題的修憲案。可見民進黨體察國際局勢的變化與壓力，深知不宜推動法理台獨，決定煞車。此一決定或有益於暫時舒緩兩岸的緊張，但仍不足以穩定台海和平與安全。

2012年蔡英文代表民進黨參與總統大選時提出「台灣共識」，企圖取代馬英九主張的「九二共識」作為其兩岸政策的政見。但蔡英文所謂的「台灣共識」只是偷渡民進黨的政策，並未整合台、澎、金、馬人民各方意見，形塑全民共識；更未能與大陸形成界定兩岸關係、維持兩岸交流互動的共識。

中華文化是兩岸的連結

這個台灣共識缺乏具體內涵，只強調民主程序，所謂的共識就成為選票決定論，更是一種空白授權。只要贏得選舉，民進黨的政策就是台灣共識。而這種空白授權，也就成為2016年以來，蔡英文政府的兩岸政策，一意孤行地持續去中國化的教育文化政策、親美反中的外交政策以及營造仇中的社會輿論與氛圍。民進黨的兩岸政策為他們贏得2020年總統的連任，也為美國川普政府所利用，但卻讓台灣人民面臨戰爭的風險以及付出重大的代價。台灣社會並沒有因為「台灣共識」而更加團結，反而更為撕裂暴戾；台灣的國際處境也並沒有獲得真正實質上的改善，反而孤立無援，飽受羞辱；更不用說兩岸關係，不僅停滯不前，更是失去大陸民心，險些兵戎相見。

法理台獨是台獨邏輯推理的必然結論，無論如何借殼，對於台獨而言，只要中華民國國號存在一天，中華民國繼承的中華民族法統必然就是套在台灣頭上的緊箍咒，必除之而後快，才能成為所謂的「正常國家」。但正如柯建銘所見，在當前的國際環境與兩岸局勢下，持續推動法理台獨只會給台灣帶來極大的危險。而多年累積的台獨動能，這一緊急煞車，必然會遭到獨派力量的反噬，並乘機瓜分政治資源以為2022年的地方選舉所用。蔡英文政府要擺脫獨派束縛，走出執政困局，唯一出路就是真正充實「台灣共識」，賦予新意。

才剛過完春節，家家戶戶依循家族傳統及各地習俗慶賀新春，親友團聚，互祝恭喜。許多人去宮廟求籤祈福，祈禱風調雨順，國泰民安。許多人去向關聖帝君祈求事業順利，希望媽祖娘娘護佑一家平安。此時此刻我們與這個世界上的所有華人一樣，不論身在何方，有怎樣的價值信仰，我們都表現出慎終追遠、敬老愛幼的深厚文化傳統。這種中華文化底蘊正是新的台灣共識的底色。

面對新時局要走出新路

新的台灣共識不僅僅要連結生活在台灣的每一個人，更要去與全世界、與中國大陸的華人連結，進一步與世界連結，與人為善，共創未來。我們要面對台灣與中國數百年來的歷史連結、來自大陸的家族血脈與現在和未來庶民生活的需要。台獨面對新的國際格局已經出現無以為繼的現實壓力，是到了必須揚棄的時候了。我們反對只謀一黨一私之利的空白授權，而要可大可久的台灣共識，來面對新局，走出新路。

民進黨要長期執政，就要跨出台獨反中思維，提出新論述，凝聚國人共識與兩岸共識，恢復兩岸交流會談。