大陸經濟成長動能全球一枝獨秀，工商企業界呼籲民進黨政府「提新論述承接九二共識」，以重啟兩岸對話，恢復雙方正常往來，活絡經濟發展。蔡英文總統於春節前的國安會議後對外談話表示，「當疫情受到有效控制後，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流」，強調「只要北京當局有心化解對立，台灣願意在符合對等、尊嚴原則下，促成有意義對話。」兩岸和平與對話交流是絕大多數台灣人民的心聲，也是蔡政府的期待。

兩岸一家是最大公約數

2008年兩岸恢復協商，是建立在九二共識的基礎上，但九二共識卻被民進黨汙名化，說是賣台或等於一國兩制，但這都不是事實。如果賣台，如何還能進行7次總統大選，民進黨還當選4次，至於一國兩制根本不是兩岸協商的基礎，台灣朝野各界均不接受，無庸置疑。但民進黨堅持不接受九二共識，大陸堅持兩岸對話須有共同政治基礎，顯然雙方都需要下台階，創造恢復協商的機會。

台灣內部已形成最大公約數，自從1949年中華民國政府播遷來台灣後，自始至終都主張「一個中國」為中華民國，並依據《中華民國憲法》與增修條文來定位兩岸關係，目前處於台灣地區與大陸地區分治狀態，並且在前言中提及「為因應國家統一前之需要」，可見未來是要追求國家統一的。而過去李登輝前總統主持的國統會通過的《國家統一綱領》曾表述：「台灣是中國的一部分，大陸也是中國的一部分」，也就是「台灣+大陸=中國」，一中共有，目前各自分治，未來追求統一。

大陸對兩岸關係的定位，原來非常強硬，稱「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。」這個說法在2001年錢其琛接見台灣訪問團時就修正為「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」。2005年大陸人大正式通過《反分裂國家法》，其中第2條明定「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國」，因此大陸也主張台灣加大陸等於中國，並無異議，也就是說一中是兩岸共有的，大陸並無獨占權。

在兩岸法規上都強調「一中共有」情況下，只要找出相互能接受的新論述，就可以承接「九二共識」。大陸致力實現中華民族偉大復興，台灣98%人民的祖先來自大陸，是中華民族的一份子，80%人民信仰媽祖、關公，兩岸宗教、文化同源。兩岸同屬中華民族一家人，應該是雙方可以接受的最大公約數。

兩岸和平發展利於台灣

大陸歷經30多年的快速發展，城市地區人均所得與生活素質已經不比台灣差，甚至在城市硬體建設方面多已超過台灣，制度差距也逐漸縮小，大陸推動的「具有中國特色的社會主義」，其實就是國父孫中山先生思想的具體實踐，兩岸可以推動「求同化異」，中長期可以從事「制度競賽」，讓民眾選擇適合兩岸中國人的優良制度。台灣早在1990年代《國家統一綱領》中，在制度面就主張「政治民主化、經濟自由化、社會多元化、文化中國化」，相信透過兩岸共同努力，進行制度競賽，不難找到增進兩岸人民福祉的良制。

兩岸自2008年台灣開放大陸居民來台觀光後，大陸同胞來台親身體驗台灣政治、法律、經濟、社會與文化的各項制度後，紛紛表示讚賞，包括台灣各級政府在「服務」而不是「管理」人民﹔法律在「保障」而不是「限縮」人民的基本權利﹔經濟是「自由開放」而不是「計畫管制」﹔社會是「多元發展」而不是「單一領導」，特別在文化方面，台灣在中華文化保存、全球文化融合、宗教信仰自由等方面更是讓大陸同胞稱羨。相信在兩岸在經過交流合作後，能截長補短，互通有無，開創出最適合兩岸同胞的各項制度。

兩岸人民往來與經貿交流對台灣經濟成長有非常大的影響，我們要冷靜思考，建立什麼樣的兩岸關係形式對我們最有利？「和平統一」無條件、「武統」太悲慘、「和平台獨」太夢幻、「武力台獨」不可能，維持現狀、和平發展應該是最有利於台灣生存的模式。

主張「法理台獨」不但違背《中華民國憲法》與相關法律規範，更將使兩岸面對戰爭的恐怖風險，任何政治人物都不應該為了一己或一黨的政治理念，以人民的生命財產做為賭注，政府存在的目的應該是「為民謀福」，不是政治毀滅。