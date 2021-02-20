今年1月，大陸物價形勢發生微妙變化。主要有兩個表現，一是居民消費價格指數（CPI）較去年同期不漲反跌，二是工業生產者價格指數（PPI）不跌反漲；均是近年罕見現象。其中，CPI下跌，顯示大陸社會消費動能相當不足；而PPI上漲，亦主要反映了生產物料漲價的背景，少有民生物資價揚的成分。因此，今年大陸政府須加大力度來激勵社會消費購買力，如進一步優化供給、加強推動金融優惠等。

大陸國家統計局日前公布，今年1月大陸CPI比去年同期（術語叫「同比」）下跌0.3％，為其近年來罕見的下跌表現。尤其，自去年初以來，該「同比」數據快速滑落的情況，殊堪關注。

如去年1、2月份，CPI同比變動率依序為5.4％、5.2％，均遠高於官方預設的3％上限，一時引發通貨膨脹虞慮。未料之後其即如溜滑梯般地下跌，至去年10月跌至0.5％，則帶來通貨緊縮陰影；11月甚至掉為負0.5％，為近年首見的負數，幸12月「回正」為0.2％，但今年1月又掉為負0.3％，無法保住正數。

照道理說，CPI若能持續「些微走揚」，代表廠商有利可圖且消費者可以承受，是整體經濟穩健運行象徵。若是它走跌，那就表示整體經濟增長動力不足；如此甚至有可能引起民眾延後消費，以等待物價更加挫低，而造成通貨緊縮效應，會讓廠商經營難以為繼，實不容掉以輕心。

新冠肺炎疫情明顯衝擊大陸社會消費動能，已是眾所周知。如去年全年大陸GDP（國內生產總值）正增長2.3％，但「社會消費品零售總額」卻衰退3.9％，難怪CPI會步步走低。甚至，去年夏秋華中、華南多個省市發生嚴重洪災，亦未影響大陸整體CPI持續走低趨勢，連糧食等民生基本消費品價格，也是基本穩定；這誠然對普羅大眾有好處，但也該檢視一下，整體經濟增長力道是否疲軟了？

另方面，今年1月的大陸PPI同比情況，也有「異常」變化，但其變動方向主要是「由跌轉漲」，且翻轉了近年持續下跌的走勢，與上述CPI的表現恰成對比。原本，PPI同比數據上升可視為社會買氣轉熱的先聲，不過，大陸PPI在今年1月的不跌反漲，尚無法作這樣的解讀，因為領漲的是生產性財貨（術語叫「生產資料」）類項，且其背後很可能有國際能源、中間材料漲價原因。至於生活性財貨（術語叫「生活資料」）類項的PPI，則在今年1月仍是下跌。

換言之，大陸國家統計局把PPI的內涵，分成兩大指標。首要的是「工業生產者出廠價格指數」，其中又分成生產資料、生活資料兩個類項；這兩者在今年1月的PPI同比幅度依序是正0.5％、負0.2％，去年12月則依序是負0.5％、負0.4％，兩月份相較，顯見後者（生活資料）在今年1月未能如前者一樣地由負轉正，亦說明大陸社會上民生消費品買氣尚待大力提升。

至於大陸PPI內涵的第二大指標，是「工業生產者購進價格指數」，其反映生產廠家購進物料的成本。去年12月，此指標的同比變動率，由連月負數轉為平盤（不漲不跌），進而在今年1月呈現正0.9％的漲幅，說明廠商購進物料成本已顯著上升；其中，黑色金屬材料類、有色金屬材料及電線類、農副產品類價格同比上漲率，依序高達8.7％、8.3％、5.1％，影響不小。

而廠商在經營成本上升後，若社會整體購買力不振，即無法將新增成本充分轉嫁出去，致使其營利能力難免減弱，尤其中小型民營企業的這種考驗更大。這是今年大陸經濟的重要課題之一。

惟追根究柢而言，提振社會購買力應是政策面的根本之計，其中，擴大消費內需甚至須定為「重中之重」的政策部署，有待大陸官方今年採取更大力度來加以踐行。為此，大陸官方可用工具並不缺。如以減稅降費誘導廠商優化供給，或督促銀行業對購房貸款戶盡可能降息等；這類舉措都能提振廣大民眾的消費意願及消費能力。

去年全年大陸社會消費品零售總額年增率為負數，表現不如同年GDP之正增長，顯示大陸消費結構及消費增長動能有必要創新和提升，以增強其帶動整體經濟增長的能耐。起碼，今年上半年，大陸社會消費品零售總額增速就應該「跑贏」同期GDP年增率；這值得大陸官民共同努力。