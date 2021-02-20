總統府國安新團隊組成，各界預期蔡總統要為兩岸布新局。新的國安團隊能為冰封的兩岸解套嗎？

兩岸是該好好坐下來談一談的了，但必須各退一步，拿出誠意，否則的話，空口白話，不只會是在原地打轉而已，更可能嫌隙更深、怨念更切，長此以往，是福是禍，明眼人應該都是可以看得出來的。

蔡英文提出了「對等與尊嚴」，作談判前提，明確表達了「可以」的契機。但是，所謂的「對等」，顯然是指「國與國」的關係，大陸肯定是不能接受的；至於所謂的「尊嚴」，更是沒有具體的標準，需得怎樣的談，才會有「尊嚴」呢？這大概還是得拉回到「對等」的問題上。台灣不能被「矮化」，這是民進黨時時刻刻強調、在意的，不能被「矮化」，當然就是得平起平坐，問題是大陸視台灣為其一「省」，兩岸關係是「中央對地方」，怎可能同意平起平坐，儼若敵國？

大陸的底線，就是「一個中國」，民進黨否定「九二共識」，就是不認同兩岸同屬「一個中國」，雙方立基點就完全不同，又怎麼可能「談」得下去？

民進黨當然知道突破這個底線，無論如何都是「談」不了的，因此，虛晃出這一招，無非是做做樣子而已，豈是真有「誠意」要談？

歸根結底，兩岸的問題，還是「統」與「獨」的問題，大陸要「統」，民進黨骨子裡要「獨」，依目前態勢來看，終究是無解的。