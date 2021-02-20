地方政府一向採用公共治理的模式，處理地方的公眾事務。這固然是長久以來的地方公部門處理模式，但地方政府經由SARS及COVID-19先後兩次的嚴重呼吸道肺炎病毒的肆虐，應可得到教訓和經驗。此即公部門處理棘手的公眾問題，尤其是事涉非典型的嚴重流行性傳染病，可能需要改弦易轍，改以公共治理與社會治理交替或併用，始可以最低的社會成本解決或有效化解，諸如SARS、COVID-19此類極不易處理，甚至說根本無法澈底消除的傳染病。

所謂的「社會治理」是相對於公共治理的一種治理途徑。其在歐美學界探討尚不多見，倒是中國大陸正傾其黨國之力推動，且年年提出成果報告。社會治理(social governance)係基於公民社會的公民關心公共事務的強烈意識，以及法團主義的制度化設計觀念，所建構的非政府組織、非營利組織所形塑的社會公益組織，以服務社群，協助處理公部門職責事項，並且以積極的參與途徑，展現公益協力的社會價值之治理作為。此種社會治理，台灣早期雖無此名詞，但實際作為就在貫徹社會治理，舉如台灣最受鼓舞的嘉邑行善團，其在中南部利用周末自動自發的造橋鋪路行為，就是社會治理成功的典範。

由於台灣在SARS疫情上不算成功的經驗，以至COVID-19成功的防疫措施，在在說明社會治理的必要性。記得SARS發生初期，政府似乎有點慌亂，甚至和平醫院之封院也被視為政策上有失靈之處；反之，COVID-19的防疫算是成功。其固然係因SARS痛定思痛，屬經徹底檢討該項防疫得失，以供COVID-19防疫措施的借鏡，終可戰勝病毒，有效控制疫情。其實針對SARS的防疫經驗，民眾信賴和支持政府的既定防疫政策外，最重要就是戴口罩、勤洗手、保持社交距離。該等事涉民眾的生活習慣固然有罰則，但罰則派不上用場，只是充充場面，以達到「不罰而規制他人行為」的「社會效應」成效。

基於此一影響深遠的社會治理成就，展望疫後的復原措施究竟應如何作為，是現階段中央與地方政府最該重視和作為的共同議題之一；尤其地方政府對於COVID-19很可能流感化，亦即即使地球上76億人口中有三分之一以上的人口皆已注射疫苗，亦未能根絕COVID-19的一波波侵襲。因此，人類應本諸自主健康管理的養成良好生活習慣，落實勤洗手、戴口罩，並且保持適當社交距離。這項保命措施，應再加強宣導，以成為人人在公眾場所中應為的基本生活舉止。

此外，對於經濟紓困措施，應視為拋磚引玉、杯水車薪的緊急處置。政府對於紓困的責任，在於儲備必需物資，而不是人人皆可認為自己應得到紓困。此種人人有獎的措施是應急而不是救窮；後者的措施，就要依靠經濟學的市場法則，由民眾依供需決定價格的原理，各自依市場競爭的定律，實際參與經濟競爭活動。人們應知即使政府有良好的經濟政策、貨幣政策、財政政策，皆未必能全部徹底解決民眾的就業問題，更遑論層出不窮的其他經濟問題。這些問題政府應與民間合作，並且依循社會治理模式，由民間去發展自由經濟，而不是又回頭去推動政府管控的計畫經濟。

希望地方政府執事當局能有此基本認知，改變以往公共治理可以決定一切的官僚思維，嗣後公眾議題的社會治理絕不能缺席，政府應輔導民眾積極參與各項經濟措施，以呈現有效應用社會治理模式的新經濟生活方式。（作者為中國地方自治學會理事長）