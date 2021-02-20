著拜登政府動作鮮明地調整對中政策，一直緊跟美國政策步伐的蔡政府自然也感受到壓力，開始在兩岸問題上展現出軟的一面，透過春節的機會向大陸傳遞善意。

不過這種口惠而實不至的所謂善意，顯然不會得到大陸方面的認可，業內人士也都看得出來，這番軟性發言更可能是說給美國人聽，想把兩岸對立的責任推給大陸，畢竟美國人可不想介入兩岸深層次的糾紛，而只是想著兩岸之間不要對立升級。當然，美國人也不是那麼好唬弄的，唯結果論，兩岸關係依然劍拔弩張，那麼拜登政府還是會向蔡政府施加壓力，因此，蔡政府勢必還是得做出一些實質舉動。

擺在蔡政府面前的選擇其實相當有限，基於反中意識形態和黨內政治壓力，在一中原則問題上鬆口幾乎是不可能的，對大陸說些軟話，也作用有限，因為黨內政客基於自身政治利益，還會不斷說出更多攻擊大陸的言論，這些看在大陸眼中，當然不會區分哪個代表蔡英文，哪個只是政客個人發言，而只會統一算到民進黨或者蔡政府頭上。

如此一來，蔡政府也就只剩下人事調整這一條路，事實上，蔡政府或許真心認為，透過個體交往層面，會讓兩岸關係或者至少是兩岸溝通能有緩和餘地。也正是基於這一邏輯，當初蔡英文在第一屆任期時就委任親民黨主席宋楚瑜出任APEC領袖代表，希望在國際場合直接跟大陸領導人偶遇。與此同時，對海基會這一兩岸直接交往平台的人事，蔡政府也迫切期待前立法院長王金平這種有資歷的大咖出任，希望借重他的人脈以及藍營身分，打開與大陸往來的大門，直到現在，蔡政府也沒有放棄這一期待，還在試圖爭取王金平點頭。

年後的國安團隊人事調整其實一樣可以看到端倪，蔡英文將現任陸委會主委陳明通調離現職，而選擇邱太三出任。這一調整也頗值得玩味，陳明通素以「兩岸通」著稱，但在任內對大陸採取強硬立場，幾乎喪失了與大陸溝通的功能，而邱太三則是民進黨人裡面，難得還能被大陸視為好溝通的民進黨官員，當年其在扁政府時期出任陸委會副主委，也與大陸台商往來頻密。這些利好因素在蔡英文看來，顯然有助於改變如今兩岸官方無法溝通的困境。

可惜的是，不管是王金平也好，還是邱太三也罷，這些人與大陸的個人關係，與大陸關心的大是大非問題比起來，根本都不值一提，再多檯面下的居中協調，最終都要面對檯面上的立場確認，只要不改變立場原則問題，其他都是白費工夫。這其實是蔡政府的團隊一直以來都存在的認知偏差，他們習慣於從李登輝時代以來的兩岸密使對話邏輯出發，認為兩岸協商能成事，關鍵在於私底下的直接對話，殊不知現在兩岸早已經進入深水區，政治上的攤牌已經不言而喻，更何況兩岸之間的瞭解已經足夠多，對彼此的戰略判斷都不會有什麼誤會，關鍵就看大是大非問題上的決斷，亦即台灣要不要統，以及大陸要不要打。

蔡政府與其花時間在人事布局上，不是回到問題的本源，想清楚自己能給出什麼答案，以及如果面對大陸的答案。