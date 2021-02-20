當世界各國陸續開始施打新冠疫苗之際，台灣新冠疫苗採購一事卻波折不斷、尚未定案。究竟何時能順利採購到疫苗？有多少數量？何時開始施打？至今中央疫情指揮官陳時中始終說不清楚。一旦被媒體逼急了，就推說是外力介入，暗指中共搞破壞。總之，所有障礙都是別人造成的，政府一點責任都沒有。

陳時中部長類似這般極具意識形態的詭辯說詞，從他去年當上中央疫情指揮官以來，民眾早已司空見慣、習以為常。「防疫不忘反中」，美國有川普、台灣有時中，舉凡病毒稱謂、口罩來源、陸籍人士、篩檢技術乃至新冠疫苗等，只要是與大陸沾上邊的，陳時中就另眼相看，從沒給過公允的對待。

然而，大陸在這次新冠疫情控制上就毫無可取之處嗎？她是第一個發現新冠病毒、第一個實施封城、率先興建大型方艙醫院並實施全國普篩，同時成功研製疫苗和提供非洲地區疫苗的國家。大陸的抗疫表現受到世界衛生組織的肯定，許多國家也都效法其抗疫模式，平心而論，他們的防疫和公衛專業並不差。

現在全球已有60多個國家開始接種新冠疫苗，且接種人數遠超過感染人數，而台灣眼前只有COVAX平台分發的20餘萬劑將抵台，其他採購案則是「只聞樓梯響」。國內公衛專家預估全球可望於10月解封，但以目前台灣疫苗短缺的情況來看，有可能跟得上第一批解封隊伍嗎？台灣向來自詡為全球防疫模範生，但在不普篩又無疫苗的情形下，極有可能成為全球解封的例外。

這次疫苗採購失利，再次顯示民進黨政府在外交與商業談判上的無知與無能。民進黨政府執政以來，最大的問題就是將公共行政與政治混為一談、扭曲法治和一言堂式的治理，以致整體施政帶給民眾的觀感就是政治掛帥、決策黑箱和缺乏論述。僅以疫苗採購和拒買陸製疫苗為例，疫情指揮中心做成決策的機制為何？誰有權決定疫苗買與不買，和向誰買？目前經世衛組織認證的各款疫苗，其安全有效性為何？又有何科學研究證明近20個國家接受、預期有上億人接種的陸製新冠疫苗有安全疑慮？如此重要攸關人民生命、健康安全的疫苗政策議題，疫情指揮官陳時中總是輕描淡寫、語焉不詳的幾句話帶過，完全漠視人民「知的權利」。

這次疫情，台灣雖未如日、法等國宣布緊急命令，但《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》實質上已取代了緊急命令，效力甚至超越了緊急命令。尤其在該條例中被高度授權的中央疫情指揮官，在政治現實上，已媲美最高領導人的位置，他得實施任何他認為「必要的應變措施及處置」，而不受其他法律限制，這包括了是否公布染疫人士的足跡和醫院資訊、開放陸籍小明回台和購買陸製疫苗等決定。

一般國家實施緊急狀態，通常是限時短期間，以數周或數月計時，必要時得經國會同意延長或重新啟動。反觀台灣疫情緊急狀態，依前揭《特別條例》可連續長達18個月，而且依《中央流行疫情指揮中心實施辦法》第11條規定，指揮中心只有「主動」報請行政院解散，卻沒有「被解散」的機制；換句話說，除非它自願解散，否則無人可撼動其地位與權力。

台灣實施「疫情戒嚴」的期間太長了，長到疫情指揮中心似已忘記它本是一個臨時性、任務型組織編制，它的指揮權力應只限於發生疫情緊急狀態，而非疫情常態。春節前的一場寒流來襲，短短48小時內就有126人猝死，這數字是台灣目前死於新冠肺炎人數9人的14倍之多，這還不構成緊急狀態嗎？阿中指揮官該知所進退了，台灣人民自我保護和防疫意識的高素質表現，足以讓一切回歸正常，回到法治社會常態。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）