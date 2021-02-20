近來全球智庫在預測美國與中國大陸最可能開戰的危機時，台海及南海是最常被提及的兩個熱點。台海因大陸軍機不斷擾台而不平靜，而南海最近也生波。

蔡總統9日才在國安高層會議中肯定美軍執行南海自由航行權的任務，日前卻遭美軍第7艦隊打臉。第7艦隊發布新聞稿強調，「自由航行任務是『挑戰』中國、越南與台灣對無害航行施行的非法限制」。此說法無異於否定中華民國在南海的主張與主權。由於事涉兩岸的敏感神經及台美互動，尷尬的蔡政府只能選擇沉默不回應，以免兩面不討好。

然而，靜默不等於沒事，更不代表執政者可逃避此嚴肅的國安問題。當蔡總統表示，美軍機艦執行自由航行任務是「展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度」時，就已經讓台灣陷入兩強競爭的漩渦裡，現在不敢嚴正駁斥美軍，更有出賣國家主權之嫌。

試問，難道只為了滿足民進黨「仇中」的心理，蔡英文就可隨意犧牲國家領土及主權嗎？

據了解，馬英九總統任內，有美國智庫學者曾暗示我方應少提南海主權，而美國政府更私下要求台灣公開放棄現有的11段線主張，只聲明擁有太平島及東沙群島，目的就是希望藉此挑戰中共的9段線。但此要求被馬政府悍然拒絕，重申中華民國的南海主權完整性，與對岸毫不相干，但願意支持美國維護南海區域和平穩定的任何舉措。

當時國民黨堅守南海底線，並未因兩岸關係和緩就讓步，也不會因顧及台美情誼就自我限縮，這才是執政黨有為有守的表現，豈能為了黨派私利就出賣主權？更別說，陸方勢必密切關注蔡政府如何處理南海主權問題，因為放棄11段線無異於宣布台獨，也等同向大陸宣戰，這才是蔡英文最頭痛之處。

南海是戰略要衝，也是最頻繁的國際水運通道之一。自大陸積極填海造島，將南海群島軍事化之後，周邊國家無不積極主張主權，紛紛重兵駐防，使得南海區域成為近10年來最受矚目的軍事衝突熱點。不僅美軍把該區域當成練兵場，連法國及英國都宣布將派遣艦隊到南海制約共軍的擴張行動。顯見這些國家都意識到大陸對南海的潛在威脅，更不希望大陸具備掌控南海通道的能力，以免侵害到全球經濟，這也是美國積極主張自由航行權的主因。

中華民國擁有南海最大的太平島，已占有最佳戰略地理位置，政府應強力展現我維護南海主權的決心，各國才會重視我方的聲音，畢竟國際政治是實力決定一切。台灣固然需要美國的支持以制衡大陸對台的武力威脅，卻不能因此就自我閹割國家主權，甚至對美軍混淆自由航行權及無害通過的作法都默不作聲，這不是「敵我不分」而是「認賊作父」了！

各國皆應譴責大陸破壞南海現狀的任何作為，但蔡政府不該忽略美軍執行自由航行權對我國主權的冒犯，至少應透過外交管道私下溝通，否則就是有損國家尊嚴、自失國格。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）