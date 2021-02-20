農曆年假剛過，趕在下周立法院開議之前，總統府突然宣布國安團隊大改組，總統府表示，這是蔡總統在後疫情時代打造外交、兩岸、國防的「三個鐵三角」。但此舉是否真能對兩岸關係有破冰的作用，深受各界關注。

一般而言，總統調整國安團隊成員都是考量國內外情勢的變化，每次調動自然也會發出一些政治信號。由於拜登總統剛上任，雖然在對中立場上有所緩和，但中共軍機仍不斷擾台，美方也加重護台行動，美中台關係目前尚未發生大變化，不過美方已表明期盼兩岸重啟對話，目前兩岸仍處於相互喊話的階段。農曆年節前後，兩岸領導人的用語較軟，但過後仍回復以往的緊繃態勢。但對於美方的呼籲，蔡政府勢必要有所回應。

其實，當前應該是台灣發出對大陸友善信號的最佳時機，因為距離2022年地方選舉還有一段時間，統獨意識形態的羈絆較小，而在短期內，拜登的立場也不見得對台灣有利，月前我在蓋亞那設處一夕翻盤，即可看出拜登政府支持台灣的力道不如川普政府。蔡總統以處事較圓融的邱太三來接任陸委會主委，這種人事調整距離對大陸發出友善訊號仍很遠，最重要的核心還是兩岸的認同問題。若是兩岸可以無前提對話，那就應由外交部負責，何勞陸委會費心？

相對地，國防部長嚴德發曾公開表示，國軍不會為台獨而戰，這話確實可以發揮一些緩和兩岸局勢的效果，但如今嚴德發轉任國安會諮詢委員，等於退居幕後，將接掌國防部的國安局長邱國正的立場是否有所改變，值得觀察。尤其新舊兩任國防部長都是陸軍出身，政壇傳出參謀總長黃曙光與部長一職擦身而過，可能和其胞妹黃珊珊未來可能參選台北市長有關，也使得鐵三角的布局蒙上了政治陰謀論的陰影。

陸委會主委陳明通轉任國安局長也不算得上是好棋，看不出這種布局有什麼特殊的政治訊號。陳明通號稱是民進黨內的「大陸通」，難道蔡總統是要靠他對大陸的理解程度來更加縮緊對大陸的政策，以維護我們的國安？如果是這樣，那反而是違逆國際局勢的發展方向，不但對兩岸關係無所助益，還可能適得其反，甚至損及台美關係。

美國前總統川普為了強壓中國，因而大打台灣牌，如今拜登上台則選擇美中既競爭又合作的關係，「台灣牌」的功能銳減。目前美方護台的行動未變，主要是川普政府的遺緒，拜登難以立刻翻轉，但若未來中美關係進一步改善，甚至美方有賴於中方協助時，例如伊朗或朝核問題，台灣被美方冷凍，甚至成為美中之間絆腳石的機率將會大幅提高，新國安團隊對此應有所警覺。

若從此一角度觀之，此次的國安團隊改組難令人有所期待，最關鍵的還是蔡總統的智慧決策。兩岸的實力差異太大，預料拜登政府也會盡量避免在兩岸選邊站，蔡總統對兩岸關係要有新體認和新作法，否則只靠搬風換官位也難以牛轉乾坤。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）