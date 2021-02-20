國民黨主席江啟臣20日在臉書上以「初心、革心、民心」作為主軸，宣布將競選連任。回顧1年前，這位在去年最艱難的時刻毅然決然參選黨主席，並成為百年大黨史上最年輕的黨主席，接手的絕不是一個欣欣向榮的政黨，而是面對三大困境：空前壯大的民進黨、權力中空內耗不斷的國民黨，以及虎視眈眈想篡位的民眾黨。

從台灣民意基金會選後的數據來看，2020年2月的政黨支持率，民進黨是41.1%、國民黨只有12.5%，民眾黨則有9.3%。這也就是說，藍營不僅落後綠營將近3成，與第3名的民眾黨也只差3%，出現空前危險的泡沫危機。

然而歷經1年的漸進改革，江在外界普遍不看好的情況下，諸如個人資歷太淺、國民黨20年無法重振、民眾黨的威脅、親中賣台標籤、省籍問題等的批評不斷，硬是將幾乎斷氣的國民黨帶回到常軌之中。2021年1月的民調顯示，在1年以來的政治攻防下，包括萊豬、公投與罷免等大小議題，民進黨支持率下降1成來到31.3%，而國民黨的支持率則成長1成，漲幅近78%，來到22.2%，不僅兩黨差距從3成縮減到不到1成，與民眾黨的差距也來到1成，穩居第二大黨的位置。

就目前來說，爭取國民黨主席的踴躍程度已高於去年，包括已經宣布的和有意願但尚未表態者，這無疑顯示國民黨的前景普遍被看好，與去年兩人競爭的局面全然不同。然而未來無論是誰當選，對藍營來說，最主要的挑戰有兩大項，如何爭取年輕與中間選民，以及如何處理兩岸與國際問題。

就年輕與中間選民來說，根據「台灣選舉與民主化調查」的數據，國民黨在2020總統大選裡，光是20至39歲選民就輸給民進黨約莫300萬票。以差距265萬的選舉結果來看，倘若藍營無法克服在年輕與中間選民上的劣勢，勢必就無法重返執政。這也是為何江啟臣從上任以來，將爭取青年族群作為改革的重中之重。1年以來，不僅青年黨員總數增加4成，青年支持率也成長1倍以上，最好之時僅落後民進黨5%左右。

而在國際與兩岸問題部分，雖然美國已重回建制路線，美中對抗緩和，整體發展對藍營有利，但面對大陸近年的鷹派浪潮，國民黨仍有諸多尚待處理的環節。最近江啟臣獲《時代雜誌》（TIME）評選為「次世代百大人物」（2021 TIME100 NEXT），就在於其穩定區域的能力。這份甄選也是由過去得過TIME100的領袖推薦，顯見江對國際兩岸的拿捏技巧獲得肯定。

總體而言，在短短1年期間，國民黨不只擺脫泡沫化危機，更是成功削弱綠營的氣勢，重回到與民進黨戰鬥的隊列上。這樣的成就，自然不可能是江啟臣一人的功勞，而是國民黨打集體戰的戰果。但國民黨要打集體戰，而不是陷入過往內鬥內行或是多頭馬車的局面，這自然就是黨主席的工作，這是任何人都不能否定江啟臣的苦勞。因為要做到這點，就不能有私心，要願意共享權力，而不是獨占，將黨主席視為個人政治生涯的跳板，如此才能讓黨員覺得有責任與義務去犧牲奉獻。這也是所有有意挑戰黨主席大位的人，都必須做出的承諾。

（作者為華青會理事長）