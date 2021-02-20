衛福部堅持繞過大陸代理商向BNT訂購500萬劑疫苗，如今陷入僵局。陳時中自圓其說，他是跳過房仲買房子，且屋主有理他。問題是，BNT既已簽訂代理權，就像房屋買賣簽了專任約，即便買、賣雙方如何情投意合，要簽約，還是得回頭找仲介。這個道理，陳時中不會不懂，他卻刻意不說，其心可議。

中央流行疫情指揮中心20日欣喜宣布，已從COVAX平台取得20萬劑AZ疫苗，這似乎有助緩解民眾質疑政府疫苗採購不力的燃眉之急。只是，該支疫苗每人需接種2劑才能發揮足夠效力，所以20萬劑頂多只能供應10萬人施打，對比全台2300萬人，雖是聊勝於無，卻也是杯水車薪。台灣在疫苗戰依舊處於落後。

進一步來說，目前全球廣泛施打的疫苗主要有5款，其中以輝瑞BNT疫苗效果最佳，有效力達95%。反觀指揮中心如獲至寶的AZ疫苗，有效力70%，效果不如其他疫苗，且面對變種病毒效力低，也傳出有高燒、頭痛等副作用，瑞典、法國等已暫緩施打。因此，從效力而論，台灣必須把輝瑞BNT疫苗視為首選。

然而，目前我國採購陷入瓶頸，卻只是因為BNT將代理權簽給上海復星，使得蔡政府意識形態上身，非得繞過代理商直接找總公司購買。別說總代理會有意見，預料BNT基於商業準則也不敢這樣做。

當面對民眾質疑政府拿健康當政治籌碼時，陳時中卻又說「這是跳過房仲買房子」；20日更稱「是BNT主動和我們聯繫」。

問題是，談歸談，買歸買，台灣若無法改變代理權的事實，即便與BNT像是前世情人，買賣合約終究得回到代理商，這是一碼歸一碼，陳時中卻刻意混為一談，藉此塑造中方從中作梗的味道，替可能的採購失敗做好推諉卸責的防火牆。身為守護全民健康的最高行政長官，他在這件事情上確實是有失職守。