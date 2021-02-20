團圓是華人過春節的傳統，再遠、再忙都要回老家辭歲祭祖。今年春節基於防疫考量，北京鼓勵民眾「非必要不返鄉」，台灣也因邊境管制，民眾只能就地過年，不能出國旅遊。就地過年是對傳統習俗的顛覆，遺憾之餘也帶來了許多新體驗，讓過年出現了一些新特點。隨著經濟與社會的變遷，傳統習俗將慢慢改變，政府需要超前部署。

順應社會變遷改革制度

一、休假制度需要改革，讓彈性休假成為常態。春節是個大假期，也是一些行業的高需求期，比如餐飲業、物流業、旅遊業、文化產業等，全民休假本就不易實現，可以順應行業特色實行延後休假、彈性休假，既可滿足春節期間民眾的消費需求，也符合大陸已經開始倡導的彈性休假方針，緩解春運人潮。不少今年春節沒有回家鄉的人，希望在新冠疫情穩定後可以回家看看，推動靈活休假制度的改革正逢其時。一些地方政府已推出春節錯峰放假、彈性休假等政策，保障勞工的合法權益。

二、在社交疏離狀態下留住年味、豐富年味。新冠病毒的常駐導致了社交疏離現象，但得益於數位科技的發展，今年身處不同空間的人群透過網路影片、網路發紅包、雲拜年、雲聚會等方式，拉近了距離，留住了鄉愁，寄託了思念。

同時，這個春節大陸也出現了一些新現象：各地政府推出文化盛宴，過文化年、知識年成為一種新時尚；賞燈、看景等夜間經濟重新火熱；一些相親婚戀社交軟體為就地過年的單身男女「雲相親」提供了平台，人們可以跨越地域障礙認識彼此；有的地方出現了「春節合夥人」：合夥做年夜飯、合夥在地旅遊。傳統春節透過網路強化了中華民族文化共識，文化旅遊新業態、新模式也讓民眾過節方式更為多元化。

三、讓春節中的弱勢關懷、人性化服務成為常態。春節期間，為了照顧弱勢群體和流動人口，大陸在疫情下已經充分發揮優勢的社區服務再次上線。湖南韶山推動就地過年的志工（義工）與獨居老人結對過年，今年有1000多名志工與近900名老人一起過年。社區工作者和志工還陪伴那些家長不能返鄉的留守兒童做手工藝、玩遊戲、吃團圓飯。廣州為就地過年的萬名勞工代表送年夜飯表達節日關懷。浙江、江蘇等地外來打工人員數量龐大，當地政府透過為就地過年的打工者發紅包、給補貼、送手機話費流量等方式留人留心。北京免費開放市屬公園，發放惠民文化消費電子券、冰雪公益體驗券。不少企業發放「留崗紅包」、「過年禮包」，提高補貼金。就地過年的民眾之間也相互傳遞關愛，一位在廣州就地過年的計程車司機在除夕夜收到了乘客的紅包。

展現對國家社會的責任

就地過年是疫情下的情非得已，民眾暫時放下回家過年的情結，展現了可貴的家國情懷和對整個社會、對他人的責任感。因而政府、社會與企業層面更應當對這種犧牲做出妥善的安排和補償。把就地過年的倡導變成一種貼心的服務，物質激勵和人文關懷並重，將服務保障延伸到基層，才能讓民眾真正在他鄉體會年味和溫情。

另類春節也體現大陸社會治理的成果。大陸的抗疫成果離不開民眾對政府行為的密切配合，就地過年也是這種配合的一種體現。政府的政策措施能夠設身處地考慮民眾的需求，才能在未來施政中實現更多良性循環。

今年，很多在大陸工作的台灣民眾也沒回台過年，雖然難免寂寞，但留在大陸過年，也有新鮮的感受與體驗。有大陸鄰居邀請台灣人在家吃年夜飯，有台灣民眾自發組織聚會和活動，也有人做台式便當送給同一座城市裡的台灣學生，處處有溫情。

大陸在疫苗接種後，疫情好轉可期，但隨著社會變遷腳步，今年另類年味裡的新氣象慢慢將會成為新常態，如何讓節日和城市更舒心、更暖心，是政府和民間共同的挑戰。