基本上每年大年初一的台灣新聞台，都會有些春晚的片段。過去是周杰倫唱歌、劉謙的魔術，還會有大型集體歌舞的畫面（這種數大便是美的情景，對於小巧精緻的台灣還是挺有趣的）。

近年因為大陸文化統戰效果卓著，娛樂新聞會有TFBOYS唱歌、肖戰演小品等等。

但是台灣人不看春晚。許多人家過年的優良習俗只有搓麻將，搓到深更半夜，搓到長輩們發現苗頭不對要輸光發話「全滾上床睡覺」為止。至於搓麻將的背景音樂，家家不同。

今年許多在大陸的台灣人響應就地過年號召，我立了一個看完整場春晚的Flag，原以為自己是無聊的少數，直到在朋友圈陸續發現以下幾條：

很多台胞今年第一次看春晚。（作者提供）

原來，對於過去頂多在新聞看到的春晚，有不少台灣同胞存在好奇──反正以後回台灣一定不會看了，時機難得，今年就看一看吧。

於是，八點，朋友圈的各位與我，準時在沙發上就位。

八點鐘，我的春晚打開姿勢是這樣：發朋友圈（我要看春晚啦），關上大燈，只開夜燈，一人一貓，認真異常。

歌舞結束後我看了一眼手機，大陸友人在朋友圈表示，看到歌舞他就不行了，我回「還挺有意思的」。

臨近八點四十，我發現我的打開方式錯誤，正確看春晚的方式應該是這樣：搭配亦舒小說。不然應該撐不過漫漫長夜。

正確看春晚的方式應該是這樣：搭配亦舒小說。（作者提供）

九點半，我的亦舒已經快看完了，阿竹（我的貓）已經這樣子：

貓

過了十點鐘，我才解鎖春晚的必備技能：吐槽。原來春晚的樂趣，在於一邊看，一邊跟朋友瘋狂吐槽！原來，跟朋友吐槽春晚，這麼有樂趣！

跟朋友吐槽春晚，這麼有樂趣！（作者提供）

於是從十點到十一點多，吐槽、吃東西，這兩種成為了我續命的方式。

把晚餐吃剩的佛跳牆加熱繼續吃，為什麼什麼都沒做還會肚子餓！春晚怎麼這麼神奇！

十一點四十幾分，我感覺自己神遊太虛，想抽自己一個耳光：要看完整場春晚，就不要把葡萄酒都拿出來喝！讓你喝！

正昏昏欲睡之際，猛地聽到了「迎來黨的百年華誕」一句後驚醒了──哎，新聞人的職業病。

很好，正好趕上唱支山歌給黨聽。

十二點到了，倒數開始，我喜極而泣。

朋友圈有一位台灣同胞激動表示，完結了！！！

親，你去看一下節目單吧.....

十二點零五分，為了續命，我把稻香村的糕點拿出來吃。（為什麼在沙發上看個春晚能吃下這麼多東西！）

在沙發上看個春晚能吃下很多東西。（作者提供）

十二點三十分，我想到冰箱還有沒吃完的布裡奶酪。（只切了一小片，放心）

看個春晚肥三斤。（作者提供）

十二點五十五分，各位，我成功了！！

結尾，跟吐槽整晚的朋友互道了一個春晚式的晚安。

道個春晚式的晚安。（作者提供）

看了整晚，我最喜歡的是賈玲的小品，還有，呃，劉德華王一博關曉彤的牛牛舞挺可愛的。就這樣吧。（真心話是希望主持人說話不要像看新聞聯播希望節目不要那麼政治正確，那個催婚小品是什麼鬼！彷彿穿越到1970年了！）

但是我隱約明白了，為什麼那些在台灣生活的大陸朋友，還是會在台灣看春晚直播。樂趣在於與朋友或家人一起吐槽的緊密聯繫感吧。

儘管他們可能不在你身邊，但仍有種你其實並不孤獨的感覺。

明年還是會稍微看一下吧，看個……倆小時？

隔天上午十一點二十分，我在敲這篇文章的時候，除了喝了一杯咖啡，什麼都吃不下……

第一次刷春晚且刷完整場的台灣同胞舉起你的右手~

（郭雪筠/台北女孩）