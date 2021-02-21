長期以來，國民黨的兩岸政策以「和平」為基調，有人從內心支持將來兩岸的「合意統一」，有人則從現實主義考量，認為「一中各表」的九二共識，是台灣和平繁榮的基石。

正如陳長文律師所說，「和平派最容易被懷疑忠誠度」，民進黨一直努力把國民黨的「和中」抹成「親中」，也的確收效了，這是國民黨兩岸論述的一大困境。

但民進黨執政後，仍然延續「兩岸同屬中華民國」的憲政體制，用行動證明「法理台獨做不到」，為了對支持者交代，只好用表相的「嗆北京」，來掩飾內在的放棄台獨。

國民黨該怎麼做？學民進黨對北京「撿到槍」，不是太好的答案，反而會有點四不像。

回想馬英九兩次總統勝選，用「民族主義」讓北京放心，兩岸非國與國關係；用「民權主義」要求北京，落實自己對大陸人民的承諾，展現不看老共臉色的堅持；藉前兩者穩定了兩岸的經貿往來，互惠繁榮，達成「民生主義」。

「三民主義統一中國」，不是要武力反攻大陸，而是協助大陸人民也同樣享有民族、民權、民生。民進黨嗆老共，是為了假裝台獨，國民黨嗆，則是因為「大陸地區也是中華民國的一部分」，而對北京有所期許。

期待國民黨接下來的黨主席選舉，能夠給所有黨員一個清楚的選擇。