各方解讀邱太三出任陸委會主委，多認為是蔡總統向對岸釋放善意訊息，但這可能以偏概全，應把陳明通轉任國安局長、邱國正轉任國防部長，兩人分掌情治與軍事的布局一併觀察，甚至把蔡總統頻頻與網紅聚餐，及國營事業人事的異動放到一起，就可以看出蔡英文總統的權力焦慮與布局，她真正圖的是權力基礎的鞏固，防範第二任魔咒成真。

第二任魔咒迫在眉睫

蔡總統的焦慮不是沒有理由，許多總統在連任後往往出現施政困難、內外交迫，甚至爆發醜聞的情況，因而有所謂「第二任魔咒」的傳說。這當然是歷史巧合所形成的迷思，很難說是一種規律。根據美國歷史學家統計，實際上也只有三分之一的美國總統能連任，許多總統在第一任就表現不佳，所以第二任魔咒只是一種統計學上的「倖存者偏差」。但的確有相當高比例的總統在第二任出現施政瓶頸，箇中原因除了個人造化外，其實與憲政的設計、權力的本質與人性弱點有關。

中華民國自總統民選以來，每一位總統都順利取得連任，但是從李登輝、陳水扁到馬英九的第二任期都政績不彰，頗多爭議。有人認為台灣也出現了第二任魔咒。中山大學廖達琪教授根據2006年出現「倒扁運動」以及2014年「太陽花運動」，指出有所謂「6年魔咒」。她認為第二任期下半場，總統或因追求個人私利，或在意歷史定位，或團隊鬆懈，施政出現逐漸背離民意的現象。由於現任總統不再競選，加上有意問鼎者會利用民心浮動與社會議題累積動能，到了第6年的任期往往會出現較大的反對運動。

近日來國內外政局急遽變化，美國反中降溫，大陸對台軍事壓力卻持續增溫，人心浮動，萊豬議題更導致民怨沸騰，反對黨發動反萊豬公投與罷免萊豬立委的行動方興未艾，雖然這些對蔡總統民意支持度影響不大，但2018年殷鑑在先，蔡總統提前布局，防止任內出現第二任魔咒，甚至6年魔咒。

首先，蔡英文利用網紅持續創造話題，維持年輕支持者的熱度與好感，希望保持高民調不墜；利用國營事業高階主管人事的安排，企圖擴大英系的權力基礎，擺脫黨內派系掣肘，強化黨內領導地位；此時再推出國安團隊新人事布局，蔡總統自有所盤算。

拜登一上台就表示希望兩岸復談，減少誤判，降低衝突風險。春節除夕美、中領導人拜登與習近平兩小時的通話，雙方對於彼此的立場與利益都有清楚的表達與溝通，基本上氣氛和諧，兩方求同存異。

有機會調整兩岸關係

一些國際觀察更指出，兩岸戰爭衝突的風險很高，雖然多指向中共對台灣的軍事壓力，但面臨美國希望兩岸復談的壓力，台灣不能成為麻煩製造者。蔡英文總統應該可以感受到國際局勢的變化對台灣的壓力，尤其在台獨操作上必須有所收斂，甚至要穩定兩岸關係以免擦槍走火。從法理台獨修憲案的煞車，到邱太三接任陸委會，蔡英文的兩岸政策似乎出現調整。

兩岸政策正是扁、馬兩位總統第二任魔咒的致命傷，稍有不慎，不僅令不出總統府，提前跛腳，甚者身敗名裂、訾議不絕。這也是蔡總統啟動新布局的原因。兩岸政策不動則已，一動容易招致各方勢力反撲，尤其是綠營內部的反挫，從時代力量反對邱太三任命的強烈攻訐可見一斑。獨派勢力很有可能利用這個機會，為2022的地方選舉累積政治籌碼與資源。有意爭逐2024總統大位者也一定會開始對兩岸議題表示意見，百花齊放。2023年習近平屆滿是否續任，對兩岸關係也是一大挑戰。這些都是影響蔡總統未來是否出現第二任魔咒或6年魔咒的重大因素。

至少這1年內，國際環境對台灣依然有利。美國因為川普的折騰與疫情的肆虐，元氣大傷，亟待走出疫情恢復經濟，美中關係和緩可以降低台灣來自華府的反中壓力。美國積極回到國際組織，強調美國的責任大國角色。中國大陸仍以經濟發展為主軸，並為2022北京冬季奧運順利舉辦維持良好國際形象。中美雙方都需要和平的國際環境，也都強調大國合作的重要，台灣比較有調整兩岸關係的機會與空間。

關鍵是蔡英文總統的決斷，我們願意支持她穩定台海的布局，但過去1年蘇內閣假藉防疫對兩岸民間感情造成的傷害太深，兩岸關係的調整並不容易。首先蔡總統要整合國安團隊與蘇內閣團隊對大陸的態度，釋出一致的訊號，如果連這一點都做不到，就談不上改善兩岸關係，所謂的第二任魔咒就近在眼前了。