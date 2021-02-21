澳洲政府推動《新聞媒體議價法》，挑戰臉書與谷歌兩大巨頭，要求他們讓利給澳洲在地新聞媒體，成了全球媒體都在關注的「涉己新聞」。

因為在過去10年，全球新聞媒體成了臉書粉專商業模式的禁臠。回顧過去20年，谷歌新聞關鍵字導流與聯播網分潤，則是讓各國新聞媒體，在e化轉型的寒風中，吃不飽更穿不暖。

難得的，谷歌願意服膺澳洲政策，已經順利與多家媒體達成合作協議，而臉書維持一貫強硬態度，已經封殺澳洲各大媒體，甚至是攸關疫情的政府單位與大咖政黨人物粉專，頓時遭臉書平台恐嚇式下架。

畢竟，臉書就是「假新聞」產地，遑論要為「真新聞」讓利？大家都知道，越瞎的資訊在臉書上傳播的越快，羶色腥的內容，算法推薦權重來得越高。臉書寧願捧紅羽翼下的「爆料公社」，當然不願與各國百年老報合作。

從劍橋分析事件以來，臉書的資訊操弄，以及用戶隱私數據濫用，早被歐美政府盯上。臉書創辦人祖克柏，因此在華盛頓聽證會上，承諾委外雇用了超過3萬人的事實查核部隊，這兩年被動的監管與下架不實訊息，卻不願積極的與媒體合作產製優質內容！此次與澳洲政府鬧翻，再次證明臉書確實不畏各國政府公權力。

這3萬名事實查核人員，已超過全美記者人數的總和，每天都在承受垃圾訊息的荼毒，與惡沒有距離，甚至造成他們的心理疾病與傷害！英文世界有臉書襄助的事實查核人力，你我在台灣的中文世界，又有足夠的資源嗎？還是我們只能放任更多的哏圖與不實訊息，不僅時時準備著操弄下一次的民主選舉，也有意無意操控你我每分每秒的閱聽日常。

簡單的問題是，誰會在動態消息牆上，滑到《報導者》無償提供的優質新聞呢？臉書又為什麼要提高《報導者》粉專發文權重，而不是持續大力打壓，讓《報導者》或其他各大媒體粉專，為了達成流量目標，不得不花錢下廣告呢？

臉書的粉專商業模式，已經成了臥室中的大象，你不敢動，也動不了他。各大媒體投入採訪人力與資源，產製的優質內容無償投入臉書生態系中，但開內容農場的臉書地主一個不爽，說下架就下架，澳洲各大主流媒體，就成了長期被剝削後，如今又被宰的佃農。

反觀台灣，NCC只能管電視頻道，原來新聞局業務併入文化部後也無足輕重，都讓網路新聞與言論風向，成了三不管地帶！我們只能期待行政院準備成立的「數位發展部」，能夠拿出勇氣效法澳洲政府，向各大網路巨頭據理力爭，讓真新聞與好新聞，能夠被你我在手機上滑到。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）