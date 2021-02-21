1月初，全球剛剛目瞪口呆，看著美國國會被「攻占」，民主典範大大掉漆，本月全球再次為美國德州「冰風暴」帶來的衝擊而傻眼，很難相信所見所聞。

全球傻眼有兩個原因，一是德州緯度較南，一般印象偏向炎熱，這次出現破紀錄的零下18度酷寒，放眼望去盡是白雪茫茫，媒體形容有如電影《明天過後》劇情，這是氣候變遷、全球暖化的極端氣候，讓人既傻眼又心驚。

第二個原因是這個全球最富裕的先進國家，竟然毫無準備也無應變能力，德州有400萬戶家庭斷電，被迫在寒冷和黑暗中過日子，部分民眾甚至只能出去找木頭燒來取暖。作為能源生產大州的德州，各種供電方式幾乎都失靈，很多人認為這種事不該發生在美國這種先進國家。

台灣應該從德州「冰風暴」中學到一些教訓。此次風暴中，德州的綠電全部掛點，風電因為冰凍不轉，光電則無陽光，所以都發不出電；火電表現也沒好多少，德州的天然氣發電占超過4成多，按理可不受影響，但因酷寒凍結管線、天然氣無法輸送，結果還是不能發電；而德州是獨立電網，代表它無法從其他州的供電得到支援。

台灣同是獨立電網，供電只能靠自己，風險意識要特別高。從德州「冰風暴」的教訓來看，如果不事前作好風險控制，各種供電方式都可能出問題，例如綠電在特定氣候下完全無法運作，天然氣則因全部靠進口，亦存在風險。多元供電還是較安全的作法，

民進黨政府想全廢核電，但煤電的正當性備受質疑，在極端氣候頻率升高，再加上兩岸風險因素，真的不擔心台灣供電風險嗎？