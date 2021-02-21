如果說川普處理台灣問題，像刀子，用來捅中國的後背，那拜登會像什麼呢？未來台灣的處境會如何？

各種跡象顯示，拜登不會放棄美國壓制中國崛起的大政策，但他畢竟是成熟老練的政客，懂得拉幫結派，搞戰略佈局，所以準備結合五眼聯盟、歐盟一起對付中共。他在和習近平春節的通話中也見出端倪。客套、世故、軟中帶硬，原則沒變，強調美國價值、人權，但口氣放軟，不會動不動就高喊制裁。

中共一些智庫學者也看清了，未來中美關係的大架構不會變。兩邊的對抗大局，在新疆、香港、人權、貿易逆差各方面，美國會繼續當議題，矛盾持續，只是衝突不會像川普那麼直接打硬仗，但時間會拉更長，更難對付。

至於台灣，拜登顯然要回歸尼克森以降的老路，回到三個公報、一中原則，保持模糊空間，以避免擦槍走火的危險。但台灣這一張牌還會繼續玩嗎？

當然。美國從來沒有放棄。從蔣介石時代即是如此。八二三炮戰，美國極力主張蔣介石自金馬撤軍，放棄金馬。是蔣與毛合謀，停火讓國軍補給，再重啟炮戰，維持了兩岸近距離的接觸，否則依美國的計劃，僅保有台澎兩地，距大陸更遠，更容易被美國控制。

但美國實際的政策也很妙，一方面暗中鼓動台灣獨立，和中國對立起來，但又不願正面支持台灣加入聯合國，甚至，獨派想搞獨立公投，最先跳出來制止的，大罵「改變兩岸現狀」的，就是美國。說白了，就是要讓台灣變成一支插在中國身體裡的「肉中刺」，隨時可以戳一戳，換一些代價，讓中共苦不堪言。若真的台獨了，一旦脫離大陸，台灣就沒有用了。

這種老套招數，美國老政客都玩得熟爛於心，只有川普這種生手，完全「跳Tone」，還真的把台灣拿來直接當小刀使。偏偏台灣這邊的民進黨政府這種嫩手，還樂於配合，買武器、買萊豬，買各種無用的老戰車，搞得台灣好像要和共軍在台灣沿岸巷戰。難怪台灣陷入危局，被世界列入戰爭高危險區。

現在，拜登只不過是讓美國的兩岸政策回歸到傳統的那一套，既未改變，也沒有做調整。有些川普時代所通過的友台法案，可以積極辦理，也可以用政策干擾搞得辦不成。這一點看凱莉．克拉芙特來不成台灣就知道了。拜登這種老手善於玩陰的，這一點不能不心裡有數。

例如，拜登在CNN主辦的演講中，雖然說香港、新疆、台灣、人權等對習近平是一個問題，但只是口頭上說說，並未有實際要制裁的行動。可以想見，這些根本不是他的首要之務。對付疫情，提振經濟才是他的當務之急。而疫情與經濟，都需要中國大陸協助。中美兩強的合作需要，在疫情中，特別明顯。

可惜的是，許多台灣人有一種極端自戀加自卑的情結，明明拜登是一種美國中心主義的思考，但這些台灣人老是把自己掛在前面，以為別人只看到自己。甚至希望拜登像川普一樣戮中共，台灣就可以仗勢昂聲。

然而嗆聲的日子過去了，拜登的台灣政策會像傳統磨米漿的「石磨心」一樣，把台灣夾在中美兩強之間，被磨過來磨過去，永遠不得安寧。特別是歷經川普這樣玩過台灣，中共可不會再那麼放心了。解決台灣問題，逐漸變得迫切。這個石磨心能撐多久，愈來愈難逆料了。

（作者為自由作家）