總統蔡英文第二任期屆滿9個月，國安團隊做了大幅度調整，其中新任陸委會主委邱太三被寄予厚望，一方面美國總統拜登已釋放「兩岸促談」的明確訊息，另一方面前任主委陳明通帶頭反中立場一條路走到黑，兩岸春燕已無歸期。邱太三的任命，有可能影響民進黨未來十年的兩岸政策走向。

邱太三曾任前總統陳水扁的陸委會副主委，以及桃園市長鄭文燦的副市長，是新潮流系長期培養的兩岸專才。如果未來鄭文燦有意更上一層樓，中國大陸勢必開啟與邱太三的接觸，這也是後蔡英文時期兩岸能否破冰的關鍵。

2016年蔡英文520就職的閣員名單原本就傳聞鄭文燦力薦邱太三擔任陸委會主委，當時爭取兩岸主導權的還有謝系，謝系力推同樣做過陸委會副主委的童振源、謝長廷則爭取海基會董事長，新系、謝系相持不下的結果，最後蔡英文任用外交體系的張小月掌陸委會，海基會董事長人選難產，直到2018年3月底才由田弘茂走馬上任。

兩大派系大老邱義仁、謝長廷轉戰「第二志願」對日關係，邱太三任法務部長、童振源為行政院發言人。新系、謝系插旗對日關係，引發原本經營有成的獨派不滿，埋下後來獨派大老、總統府資政吳澧培開記者會要求林全下台的導火線，不過這是後話。

邱太三因司法改革（廢死）、以及赦扁案推動不力黯然下台，轉任國安會諮委「待命」期間又意外發生關說案，近日還傳出總統府秘書長、副秘書長的人事擺盪，直到現在終於重回「第一志願」接任陸委會主委。

邱太三兩岸之路陰錯陽差，卻不啻是蔡英文在美國「兩岸促談」後開啟兩岸新局的一線曙光。