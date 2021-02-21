農曆年節波瀾未驚地剛剛迎來「辛丑」牛年，旋即就是總統府重彈推出「國安、國防、兩岸」的高層人事輪動，讓政壇的上班開工日頗有「重牛一頂」的氣勢！

雖說這3名內閣人事的存在感，在大眾心目中完全是迷霧繚繞的「雲深不知處」，並非熙熙攘攘可以閒說瞎扯的對象。但嚴格來說，舉凡台灣「存在的命運、發展的命脈、航行至美景或險灘」全靠這3大單位日夜掌舵。如今換上一批熟悉面孔的「老司機們」，是該悵然或者能夠安心？

過往除了藍綠「政黨輪替」，所有內閣調整也從未有這般「三路舵手」同時替換的前例。蔡英文總統當然不是為了祝賀「牛年行大運」咚咚鏘跳加官，關鍵而嚴肅的的時機當然是美國拜登總統上任！「中美情勢」丕變新局，夾在兩大巨人之間的台灣，今後所有「起手落棋」顯得詭譎且驚心。

當然別指望蘇貞昌會懂「兩岸」，習慣說三道四又莽又蠻的「電燈泡」至今沒有讓兩岸額外出現「滅燈」或「爆炸」，已經堪稱謝天謝地！如今執掌國安會的顧立雄，應該是蔡英文如今決策眺望兩岸的最終倚仗。而這波人事調整中確實以「陳明通/國安局」為旋動與布局的核心！外界驚訝於陳明通「文人接武位」，但如今「兩岸」的戰略高度老早就在「國防」之上，甚至「兩岸即是戰爭源頭」！武將不足以擔此關鍵重任了。

陳明通是熟悉兩岸關係的「老鳥」等級，潛身或出沒在藍綠政黨多次輪替中，不知是其宏願或狡猾的性格所致，但他「政治變色龍」的爭議表現之外，兩岸戰略的長期表現確實有著「可戰、可和」的靈活軟硬，也不算有太多失言失策。某方面來說，台灣兩岸政策能「謀擘、執行」也沒有更多指標人物可以信賴、指望或選擇了！

國防部長嚴德發下台、邱國正替代，舉凡政壇明眼人都不會驚訝。嚴德發猶有軍人專業倨傲的骨子，雖然能力優異，卻與蔡英文的思路、節奏未盡同步；相較之下，邱國正有一種「嚴密深邃」，更顯合適默契！邱國正是少數沒有習慣「軍威陣仗、顧盼生姿」的高階將領，反而更願低調自律，在幾次事件中俱顯「快手」又「深謀」的視野力度。

如今要能「領軍國防」相當艱辛！必須確實能由衷服膺一大批「死老百姓」，包括文人幕僚與女總統的各種天馬行空，還要忠誠執行三軍體系內巨大的「資源分配」與複雜的「派系較勁」，邱國正應該是將領中極少數能與蔡英文「性格、價值、默契」相當貼合的人物！今後無論對美國防採購、島內建軍防禦的一切都再也不是傳統軍事專業思路可及，而全然須在「中美台」三方政治風向高度判斷且預測，邱國正可望是不二人選。

至於陸委會的邱太三，應該壓根就是此次人事調整的鼻屎與瑕疵了！時力與黃國昌痛批其「關說案」，總統府就是堅持「不足掛齒」！邱太三也不壞，關說也就是政壇的「人情世故無力說不」，反正當今兩岸斷線，陸委會也就是一堆閒差消耗人事預算、忙著大內宣搞KPI的部會而已，放個蔡英文「看很順眼」的愛將沒事常見面開會聊天，也是恰如其分的政治回收利用。

兩岸關係前路艱辛，時而波濤起伏、時而蜿蜒跌宕，一群老司機們陪同女主人駕駛並掌舵的這座島嶼依然得看天吃飯、看中美臉色。兩岸今後的歧路若不能通往「對話」，必然就是通往「打仗」！老司機們確實責任重大，我們也只能緊繫安全帶。(作者為資深媒體人)