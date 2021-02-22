春節期間，河南衛視春晚的舞蹈節目《唐宮夜宴》暴紅，網上瘋傳。一群嬌憨可愛的盛裝仕女手持樂器，婀娜多姿，宛如古畫靈動，唐俑復活，穿越時空，帶領觀眾夢回大唐，讓人驚豔，成為新春假期的一大亮點。

節目名稱裡的「唐宮」，讓我想起東都洛陽。我到過河南多地，鄭州、開封、洛陽、鞏義、安陽、商丘、南陽、三門峽、陝縣，然而去的次數最多、待的天數最長的城市，就是洛陽。洛陽有條「唐宮西路」，和東西向主幹道「中州中路」平行。唐宮西路西起王城公園，往東過了金谷園路成了唐宮中路，到了定鼎路，眼前就是武則天的「明堂」遺址。

洛陽的唐三彩十分有名，《唐宮夜宴》裡的仕女舞者，活脫就是唐三彩女樂師俑的化身。泰斗級的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）以威妥瑪拼音的san ts’ai（字面「三彩」，ts後面的撇號是送氣符）收錄了唐三彩：

【san ts’ai】Chinese pottery, esp. of the Tang dynasty, decorated in three colours（以三種顏色裝飾的中國陶器，尤指唐代的）

《唐宮夜宴》運用了5G+AR的技術，表演進行的同時，也在舞台虛擬展現了河南博物院的數件鎮館之寶，如安陽殷墟婦好墓的「婦好鴞尊」、新鄭鄭公大墓的「蓮鶴方壺」。舞者穿越時空，優遊於古物之間，令人陶醉。

OED收錄了不少中國古文物的詞語，多半還是以威妥瑪拼音轉寫，改為漢語拼音的工作還在緩慢進行中。河南博物院的青銅器非常精彩，以青銅器為例，OED收了kuei（簋，食器）、lei（罍，酒器）、li（鬲，炊器）、ting（鼎，煮食器）、p’an（盤，盥洗器）、tou（豆，食器）、tsun（尊，酒器）、yu（卣，酒器）。

唐宮西路西端的王城公園，則是洛陽最大的綜合性公園，洛陽牡丹甲天下，王城公園是牡丹花會的重要觀賞區之一。牡丹的英文moutan也收錄於OED，這個拼法或受到法文的影響（法文的ou讀如注音符號的ㄨ，法文的t讀如注音符號的ㄉ），也可能是威妥瑪拼音，但用了「牡」字的舊讀ㄇㄡˇ。

河南衛視春晚的另一個節目，也在網上受到了關注。由知名音樂家方錦龍領銜兼指揮，河南博物院華夏古樂團合作演出的《新春國樂暢想曲》，為我們展現、演奏了許多民族傳統樂器。

OED也收錄了一些民族傳統樂器，最初以威妥瑪拼音轉寫，如今過半的字眼已經改為漢語拼音了：dizi（笛子）、erhu（二胡）、paiban（拍板，打擊樂器）、ban（板，打擊樂器）、pipa（琵琶）、qin（琴；古琴）、sanxian（三弦）、se（瑟）、sheng（笙）、suona（嗩吶）、yueh ch’in（月琴）、yang ch’in（揚琴）。

另外，tai chi（太極拳）、Shaolin（少林派）、oracle bone（甲骨，字面「卜骨」。甲骨文常作oracle bone inscriptions，字面「卜骨銘文」），這些重要的文化遺產都源自河南，也都收進了OED。

河南話有個極具特色的詞「中」，意思類似國語的「好」、「行」、或「可以」，OED收了個can do（字面「能行」），與之對應極為傳神。這個can do源自洋涇浜英語，現在是個英文口語的說法，相當於標準語的OK、all right、no problem。英文若要表達河南話的「不中」，大可用OED收錄的否定式no can do（字面「不能行」），對應起來韻味十足。

大陸的春晚節目爆紅，全球許多觀眾也都感受到這股魅力。相關的英文有權威詞典OED認證，值得我們留意學習。

（曾泰元/東吳大學英文系副教授、前系主任）