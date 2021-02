春節期間,河南衛視春晚的舞蹈節目《唐宮夜宴》暴紅,網上瘋傳。一群嬌憨可愛的盛裝仕女手持樂器,婀娜多姿,宛如古畫靈動,唐俑復活,穿越時空,帶領觀眾夢回大唐,讓人驚豔,成為新春假期的一大亮點。

節目名稱裡的「唐宮」,讓我想起東都洛陽。我到過河南多地,鄭州、開封、洛陽、鞏義、安陽、商丘、南陽、三門峽、陝縣,然而去的次數最多、待的天數最長的城市,就是洛陽。洛陽有條「唐宮西路」,和東西向主幹道「中州中路」平行。唐宮西路西起王城公園,往東過了金谷園路成了唐宮中路,到了定鼎路,眼前就是武則天的「明堂」遺址。

洛陽的唐三彩十分有名,《唐宮夜宴》裡的仕女舞者,活脫就是唐三彩女樂師俑的化身。泰斗級的《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED)以威妥瑪拼音的san ts’ai(字面「三彩」,ts後面的撇號是送氣符)收錄了唐三彩:

【san ts’ai】Chinese pottery, esp. of the Tang dynasty, decorated in three colours(以三種顏色裝飾的中國陶器,尤指唐代的)

《唐宮夜宴》運用了5G+AR的技術,表演進行的同時,也在舞台虛擬展現了河南博物院的數件鎮館之寶,如安陽殷墟婦好墓的「婦好鴞尊」、新鄭鄭公大墓的「蓮鶴方壺」。舞者穿越時空,優遊於古物之間,令人陶醉。

OED收錄了不少中國古文物的詞語,多半還是以威妥瑪拼音轉寫,改為漢語拼音的工作還在緩慢進行中。河南博物院的青銅器非常精彩,以青銅器為例,OED收了kuei(簋,食器)、lei(罍,酒器)、li(鬲,炊器)、ting(鼎,煮食器)、p’an(盤,盥洗器)、tou(豆,食器)、tsun(尊,酒器)、yu(卣,酒器)。

唐宮西路西端的王城公園,則是洛陽最大的綜合性公園,洛陽牡丹甲天下,王城公園是牡丹花會的重要觀賞區之一。牡丹的英文moutan也收錄於OED,這個拼法或受到法文的影響(法文的ou讀如注音符號的ㄨ,法文的t讀如注音符號的ㄉ),也可能是威妥瑪拼音,但用了「牡」字的舊讀ㄇㄡˇ。

河南衛視春晚的另一個節目,也在網上受到了關注。由知名音樂家方錦龍領銜兼指揮,河南博物院華夏古樂團合作演出的《新春國樂暢想曲》,為我們展現、演奏了許多民族傳統樂器。

OED也收錄了一些民族傳統樂器,最初以威妥瑪拼音轉寫,如今過半的字眼已經改為漢語拼音了:dizi(笛子)、erhu(二胡)、paiban(拍板,打擊樂器)、ban(板,打擊樂器)、pipa(琵琶)、qin(琴;古琴)、sanxian(三弦)、se(瑟)、sheng(笙)、suona(嗩吶)、yueh ch’in(月琴)、yang ch’in(揚琴)。

另外,tai chi(太極拳)、Shaolin(少林派)、oracle bone(甲骨,字面「卜骨」。甲骨文常作oracle bone inscriptions,字面「卜骨銘文」),這些重要的文化遺產都源自河南,也都收進了OED。

河南話有個極具特色的詞「中」,意思類似國語的「好」、「行」、或「可以」,OED收了個can do(字面「能行」),與之對應極為傳神。這個can do源自洋涇浜英語,現在是個英文口語的說法,相當於標準語的OK、all right、no problem。英文若要表達河南話的「不中」,大可用OED收錄的否定式no can do(字面「不能行」),對應起來韻味十足。

大陸的春晚節目爆紅,全球許多觀眾也都感受到這股魅力。相關的英文有權威詞典OED認證,值得我們留意學習。

(曾泰元/東吳大學英文系副教授、前系主任)