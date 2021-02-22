美、日、印、澳四方安全對話（Quad）第3次外長會議18日登場，這是美國拜登政府首次參與Quad對話。Quad為日本前首相安倍所發起，為日本倡議「印太構想」的重要平台，媒體多賦予印太版「北約」（NATO）的想像，但性質仍屬於非正式對話，並未形成印太區域的多邊安全機制。

制衡與合作間拿捏分寸

不過，從Quad對話中可以了解，當前美國及印太戰略夥伴所共同關切的區域安全議題，並得知他們的共同訴求。此次對話聚焦大陸實施《海警法》，認為北京意在改變區域現狀。宣示團結盟國或區域夥伴共同應對中國的拜登，除藉Quad重拾印太夥伴對美國的向心力外，19日亦以視訊會議方式，先後出席在德國舉行的「慕尼黑安全會議」（MSC）及由英國輪值的「七大工業國峰會」（G7），協同歐洲盟邦領袖共商一致的對俄及對中政策路徑。拜登向盟國發出清楚的外交訊號，證明「美國回來了」所言不虛。

MSC主席伊辛格會前接受專訪時談論中國政策，認為目前最有可能發生軍事衝突的地方在台灣，此反映歐洲國家對台海安全的憂慮，值得重視。台海似乎取代東海、南海及北韓，成為美國與盟邦共同應對印太區域安全議題之首要。預料拜登政府受制於美國民意及印太安全情勢，對中政策不會發生重大變化，當下美國不會對中國採取親近路線。

中國經濟及科技力不斷增強，體制上異於西方國家，無疑是美國及其盟國須共同尋求對策加以因應的重要課題。拜登政府對北京「經濟失當（economically abusive），違反西方價值」的措施與政策，將積極反制，並設法管控這個更強大、更具存在感的國家，美中競爭將非常激烈，但與此同時，在氣候變遷或創新及技術等領域上將與北京合作。華府將與北京強烈競爭，但不尋求對峙，避免走向新冷戰。惟在「制衡」與「合作」之間的分寸拿捏極具挑戰。

美、中的戰略競爭雖是全球性的，但印太地區應是雙方博弈的主戰場，其中台海為最具危險性的破口。即使拜登政府竭盡所能威懾中國，企圖阻止其進一步對台灣實施軍事威脅，但台灣對於大陸而言是「戰或和」的問題，衝突的可能性始終存在。美中兩國都有自己的利益考量，應會避免狀況升級，畢竟擁核兩大國家，戰爭的後果難以想像。

歐陸不願站上反中前線

大陸國家主席習近平曾以「大海」比喻全球化，指出「世界經濟的大海，你要還是不要，都在那兒，是回避不了的」。拜登與習近平的電話會談長達兩小時，對話雖各有堅持，但絕非「話不投機半句多」，雙方在競爭中皆意識到全球化下「合則兩利、鬥則俱傷」，「管控分歧」應為未來合作的前提，亦是美、中持續對話的動因，彼此對此深具經驗。

遭「川普主義」逆襲的「世界秩序」撼動「美國治世」的根基，為撥亂反正，拜登上台之初須尋回昔日夥伴，Quad、MSC亦或是G7皆為恢復盟邦對美國領導的信心的多邊對話機制，無須將之視為拜登因循「川普主義」的老調重彈。拜登的對手雖是與胡錦濤在政治性格上截然不同的習近平，但拜登的對中戰略，仍以延續歐巴馬時期的相互尊重與戰略耐心為宜。

歷經新冠疫情摧殘，各國需要發展經濟，延續川普「脫中」政策，美國若企圖把歷史帶回冷戰的思維，將難獲得盟邦共鳴。因為美、中分道揚鑣，一分為二的世界，必招致貿易萎縮、技術創新停滯，全球經濟失速，將無一贏家。19日的G7峰會以2021年為重啟多邊主義的轉捩點，一向對「川普主義」敬謝不敏的德國總理梅克爾，會中再次強調，全球必須加強多邊主義，希望加強與20國集團（G20）的交流與對話，特別是與中國的合作，歐陸國家不樂見G7成為「反中前線」。

「多邊」是拜登與習近平的共同語言，即應思考在多邊主義中找出美、中「有原則合作」的接點，而非建構「以我為主」的新兩極體系阻斷全球化進程。誠如歐巴馬所言，「中國的和平崛起對世界、對美國都是好事」。反之，美、中對撞將是人類的災難，如何趨吉避凶，為拜登重塑美國領導力的考驗，亦為盟國檢驗拜登是否較川普更有效對應中國崛起的判準。