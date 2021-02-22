新國安團隊23日交接。出掌陸委會主委的前法務部長邱太三最受關注，府院齊聲替邱過往所涉司法關說案辯駁，但對照行政院長蘇貞昌重炮嚴辦富商翁茂鍾案被關說的司法官，顯然又是雙標！

邱太三是蔡英文總統台大法律系的學弟，兩人在學校就認識，邱後來當檢察官，因不滿體制轉往政壇發展，蔡英文當選總統後，邱出任法務部長，卻因阿扁假釋趴趴走，數度和扁隔空對嗆，加上任內未執行死刑遭受質疑，因而去官，轉任國安會諮詢委員。

邱轉任國安會諮委後，卻爆發司法關說案，邱澄清是轉達陳情，但高檢署報告認定邱有關說事實，監院報告也認為邱有未依法令且行事欠缺謹慎，足以傷害國安諮詢委員之職務名譽，並引致社會質疑司法公信力之情事。

尤其，外界最關心是該場餐敘另有其他人在場，但邱太三和請託關說的壢新醫院院長張煥禎在監院調查時卻始終不肯告知，邱最後僅說當天是討論體育事項，現場沒有桃園市長鄭文燦等政治人物，對方是商界人士帶過，使得這謎團迄今未解。

這次邱太三重出江湖，總統府說，邱的關說案經監院兩次審查會，早已還邱清白；蘇揆跟風說得更露骨，不論是馬系、蔡系監委都通過對邱的檢驗，已證明清白，只是蘇揆明知監院通過彈劾與否與清白並無絕對關係，卻硬把司法關說解釋成政治操作，顯然有所忌憚。

冰凍三尺非一日之寒。以目前兩岸僵局，邱太三未來是否對重啟兩岸對話有所幫助尚難評斷，但蔡英文選擇讓有爭議的邱太三再回到行政團隊，除顯示蔡第二任仍無法擺脫黨內新潮流派系包袱外，也是繼內舉不避親選擇表姊夫出任最高行政法院院長一職後，再次重創司法改革。