國民黨主席之爭浮上檯面，趙少康與江啟臣已表態，還有朱立倫、連勝文、周錫瑋都被視為可能人選，這個一百多年的政黨要如何振衰起敝，重新贏得台灣人民的認同？讓台灣民主政治在執政黨與反對黨間有一個健康的平衡進展？這個時代需要靠的可能是惡棍而不是佛陀！

《紐約時報》暢銷書作者維申‧拉克亞尼寫了一本書《佛陀與惡棍：矽谷工程師打造上億身心靈企業的經營心法》。書中提到「成敗其實只是幻覺，唯一重要的，是你進化的速度！」拿台灣的選舉來看尤其是如此，輸贏都是一時，能不能持續博得人民的好感與認同才是關鍵。這可以說是信仰認同也可以說是品牌肯定。坦白說這幾年的經營，民進黨在這方面是成功的，國民黨則還看不到端倪。只是從民主制衡的角度想，國民黨再這樣下去，不只是國民黨的不幸，也是台灣民主發展的不健全。

維申‧拉克亞尼是Mindvalley的創辦人和執行長，這家教育王國拓展的課程達全球100個國家，許多《財星》500強公司也都採用，累積已超過200萬名學生。他提出的主張是，「要像佛陀一樣思考，像惡棍一般行事！」佛陀是典型的精神導師。生活在現實世界，佛陀的精神處處表現出源自內在的覺察力，與忠於自我的輕鬆、優雅、自在。佛陀類型的人能體認自己的價值觀，並善用「內在」的力量。

相反的惡棍是以實際行動改變社會的典型。惡棍或稱之為狠角色，這樣類型的人會積極創造改變，去建造新事物、設計程式、寫作、發明、領導，致力於推動人類的進步，並常能為現實世界的新結構賦予生命。書中提到的惡棍精神不是真正的壞，而是代表善意的破壞者，勇於挑戰規範，讓人類變得更好。也許像張忠謀建立的台積電、賈伯斯創立的蘋果、伊隆馬斯克製造的特斯拉，都是如此。

每個人的世界觀不同，假如你是理性主義者，你會喜歡惡棍所成就的功勳，但對心靈力量、傾聽直覺嗤之以鼻。但如果你是傳統佛心的信仰者， 你會特別強調精神與信仰，主張維護既定的文化與傳統規範。

偏偏這世界愈來愈不按牌理出牌，美國有川普為王4年，還差點連任總統，新冠病毒肆虐，打翻了全世界所有的金融與社會的傳統價值與秩序。

當瞎規則林立，如果你不勇於質疑，只會被困住，完全無法發揮潛力。這時主張要像佛陀一般，釐清內在的價值觀與本能，再如同惡棍一般，迅捷勇猛的行事。像佛陀一樣思考，像惡棍一般行事！就成為新時代的新解藥。國民黨必須如此，台灣處理兩岸關係也須如此，當我們面對後疫時代的世界更應當如是。（作者為台北市出版公會理事長）