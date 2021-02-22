去年以來，台灣的總體經濟表現還不錯，日前主計總處把去年的GDP成長率上修至3.11%，同時也將今年GDP成長率預估值提高到4.64%，比一些國內機構預測的數字還要高，因為今年全球經濟成長率將可超過5%，未來帶動台灣經濟向上的機會很大。另外，失業率也從去年最高的4.07%下降到12月的3.68%，股市則更是衝到1萬6千點以上。在這些亮麗的指數帶動下，國發會的景氣燈號也出現了很久未見到的黃紅燈，看起來台灣今年的經濟景氣似乎一片大好。但疫情還沒有過去，今年底之前，邊境能否解封都還是未知數；更重要的是，全球經濟與貿易量能回彈多少，現在也還無法確定，因為全球疫情控制進展如何，都還在未定之天。然而，全球許多股市卻已經全面大漲，其中除了反映經濟回溫的預期以外，可能更多的原因是在於過多的貨幣供給和大量的政府刺激所帶動的。

由於我國的疫情控制不錯，再加上因為遠距經濟的需求而帶動電子產業大幅成長，造就了去年台灣出口與經濟的亮麗表現，今年因為疫情可能會持續，因此可以預期台灣今年的出口應該還可以維持不錯的水準，這是預期今年台灣經濟成長率可持續維持的最重要理由。然而，雖然去年電子產業出口表現強勁，但是傳統產業則因各國鎖國政策而導致出口大幅縮水，從而形成台灣經濟K型表現，電子產業一枝獨秀，其他傳產則是慘兮兮，產業出現兩極化。同樣的，在服務業方面，因為國內需求還在，因此大部分的服務業都還能維持，但是因為外國觀光客都不見了，因此國際觀光與住宿等相關產業就特別辛苦，這也是另一種兩極表現。

如果我們再仔細看產業的就業狀況，就可以了解不同產業間的重大差異。首先，雖然失業率重新下降到3.68%，但是總就業人口卻減少了1.1萬人，其中製造業少了1.4萬人，而服務業也減少4000多人。失業率下降而總就業人口減少同時存在的理由，就是有一些失業者因為長期找不到工作而離開了就業市場，成為「怯志工作者」。其中又以住宿餐飲產業最慘，去年一年之內就業人數就少2.7萬人，是所有產業中最淒慘的；其他許多製造業也呈現就業人數減少的狀況。也就是說，今年雖然經濟成長率可能比去年更高，但如何創造更多的就業，增加總體就業人數，將會是政府的另一項重大挑戰。因為如只依賴電子產業增產，對創造就業的效果可能會十分有限。

另外一個值得關注的問題是，去年下半年以來，台灣疫情確定得到控制之後，股市就呈現大幅反彈的趨勢，一方面固然受惠於電子產業的表現以外，其實更多原因還是與過多的資金有關。而這些過多的資金不只是來自於國外，國內的資金也同樣增加很多，這可能才是造成全球與台灣股市大幅上升的最重要因素。從去年下半年以來，我們的M1A與M1B都以2位數字的成長，這些是很久沒有看到的成長數據，而這些大量增加的貨幣大都跑到股市與房地產，結果形成股價大漲，也同時推動大多數地區房價上漲，從而進一步推升了我國所得分配與財富分配的惡化。

其實去年台灣經濟成長率3.11%，與過去幾年相比也只是維持在中等水準，縱使電子產業表現不錯，股市都不應衝到1萬6千點這麼高；同樣的，房地產也不應該這麼熱，而唯一的理由就是因為國內外游資過多所造成。這些過多的資金在短期下固然有刺激經濟的作用，但是長期下是否可能造成資產價格的泡沫化？是否會造成所得與財富分配的進一步惡化？另外，製造業過於集中在電子產業，而其他傳產卻需要面對新台幣升值的壓力；以及總就業人口減少的問題等等，這些都是亮麗經濟表現背後所隱藏的問題，政府應該正視並且找出因應對策才是。

（作者為政大經濟系教授）