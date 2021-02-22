新春伊始，日前因為趙少康宣布回歸、進而表態角逐黨主席與總統大選而引發震撼的國民黨，也跟著動了起來。面臨7月的黨主席改選，包括江啟臣宣布競選連任黨主席、韓國瑜展開公益之旅，被解讀是為復出暖身；而朱立倫雖尚未表態，仍不斷勤跑地方基層、以臉書明志引人矚目，更有其他黨內群雄紛紛出頭或躍躍欲試。一時之間，似乎有點春暖花開的味道。

春意固然促動花開，但花兒能開多久？甚至迎來真正的春天？這當然又是另一回事。如今趙少康掀起的新聞熱是暫時冷卻下來了，但他所刺激出的鯰魚效應，似乎也產生了某種微妙反應，讓整個國民黨提早思考、反應未來3年接踵而來的三大挑戰。

農曆年前掀起的趙少康「刺激」，至今發展已出現若干不同預期的變化。一是江啟臣雖然事先已知趙要回歸國民黨也樂觀其成，但卻不知趙進而還要選黨主席乃至總統；二是韓國瑜雖鼓勵趙回歸選黨主席，但恐怕沒想到或沒談到趙還進而要選總統。

前述兩者，未必是趙有意隱瞞，也可能是雙方並未談到那麼遠，更可能是「快打旋風」型的趙少康在形勢演變下的自然推進，而這些演變更說明了，沒有誰能「利用」誰去達成其政治目的。

但這些已難以深究的變化，終究會留給外界作文章的口實，也會形成前述諸人乃至其團隊或支持者間的疙瘩。因此趙少康此時的出現與表態，對國民黨競爭活力提升，乃至進一步大局的醞釀形塑，絕對是好的能量擴充，但也別高估政客們和其團隊的胸襟，小看這些技術性的不足與干擾，絕對有可能壞了大局的鋪陳。

趙少康當然是國民黨能否形成新局的一大變數，所謂禍福相倚、奇正相生，正負發展並非單方面說了算，但非常時期須有非常認知與非常人物，趙的戰力、謀略與靈活，絕對是國民黨不可多得的改革發動機，但看如何結合運用。

趙已年逾7旬，生理年齡是無法改變的，但所謂「周雖舊邦，其命維新」，以他長期在媒體第一線掌握最新民意脈動的表現，其實比絕大多數較他年輕者更為敏銳犀利，以他最近與阿扁會面談和解、之前對香港反送中與對黎智英的聲援、要求國民黨路線總辯論，都代表他有反省力與新想法。又有質疑他會將國民黨「新黨化」，姑不論他離開新黨已多年，且新黨路線與當初創黨時已略有不同，把趙單純畫歸為「保守右派」實屬外行。

趙真正的問題在於，他一向以外在造勢的形象牌見長，後來又長期處在尖端媒體光環的優越感下，使他在內在的人和上缺乏自覺，這對黨的團結訴求是個硬傷；加上今時不同往昔，如今尚無戰功與表現，便說出種種大話，雄心壯志雖不減當年，但遭到質疑反諷就不足為怪了。

黨主席誰屬深刻影響2024的總統之戰，江啟臣拋出「造王者」、不參選總統的底牌，顯然是對志在2024的朱立倫釋出合作召喚，當然也有卡趙也卡韓之意，而朱則是等著看韓國瑜表態是否選黨主席，這一組連環套既清楚也複雜。2022地方大選各領軍令輔選看戰功，當然是好主意，但能成大局的戰勝謀略、務實且公平的黨內競爭規則、能爭取年輕與中間選民的戰將，才是真正能化焦慮為期待的王道。