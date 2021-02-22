蔡英文總統國安團隊異動，是回應她自己聲言希望跟大陸進行對話，也有把「和平的鑰匙」交給大陸的意味。但從人選的換位子來看，蔡總統不免還有她對內外環境因素做出因應的考量。

以外在環境來看，美國總統拜登新局已成，雖然中國是一個嚴峻的競爭者，但美中不能衝突，希望能尋求各方面的合作。以內部環境來看，在強勢閣揆的領導下，為了維護總統的權力，必須更積極的把自己的人馬放到更可以掌控的位子，才不會讓總統的權力提前跛腳。從內外環境因素輻射出去思考，台灣不能再繼續走「親美抗中」的老路，所以把對大陸有「鷹派」之名的陸委會主委陳明通調離現職，換上一個比較溫和的前陸委會副主委邱太三接任，應該是合理的安排。同樣的，國防部長由邱國正接替嚴德發，對於有美國經驗的邱來說，也不顯得突兀。

但陳明通以一位文人的角色接掌國安局，是一個值得深思的布局。陳明通既是鷹派，也是英派，這位「國王的人馬」一直被民進黨人視為黨內的「中國通」，綠營人士被禁止前往大陸參訪者比比皆是，但是陳明通過去卻可以通行無阻，還宣稱是民進黨內跟大陸政學界交往最多與最深的「明通、暗也通」的學者。

只是，陳明通雖然知陸，卻沒有對大陸產生同理心，反而處處祭出一些絆住兩岸關係發展的點子，讓大陸對他深感頭痛。最顯著的例子是，2019年1月中共總書記習近平在發出「兩制台灣方案」的「習五條」之前，蔡英文率先提出「四個必須、三個防護網」的兩岸關係論述與施政方針，被視為是陳明通等國安高層精準研判中共政治意圖的成果。爾後，蔡英文變成一位高舉抗中旗幟的「辣台妹」，對兩岸關係發展可說是破壞甚鉅。

這一次陳明通被換到更有實權掌控中共情資的國安局，除了要繼續掌握大陸情資之外，國安局主要是負責情報偵防的單位，絕非只是要陳明通去研判大陸的情資，更像是蔡政府有意藉著「中國通」的大陸人脈，要掌握未來九合一選舉的台商金流，用以斬斷藍營和統派可能從中獲取選舉資源之舉。

2018年韓國瑜參選高雄市長時，綠營一直揣測韓流的造成是因為大陸資金挹注與假訊息從中推波助瀾。這一次陳明通掌國安局是否負有對大陸金流、假訊息跟藍營參選人關係的偵防作用，可說是充滿想像的空間。

至於接掌陸委會的邱太三，自己宣稱蔡英文已經呼喚他回到內閣一年，顯現他雖不在其位，卻還能謀其政。這和邱太三長期以來，與蕭美琴聯手布局中美台關係有關，2007年蕭美琴以立委身分訪美，前副國務卿史坦伯格曾在德州家中接待她，蕭美琴後來還找「春雨文教基金會」出資，支持布林肯基金會的運作，而「春雨基金會」的董事長正是邱太三。可以說，邱太三將一兼二顧台美與兩岸關係。

蔡政府國安高層人事的搬風，如果還是不脫離「親美防中」，那麼蔡英文對大陸伸出拜年的橄欖枝，恐怕也不過是虛情假意，無助於兩岸關係的改善，也無助於化解共機不斷擾台所造成的台海危機。

（作者為台灣國際戰略學會理事長）