拜登上任伊始，即對中國大陸表現出軟中帶硬，尤其是港台新疆問題，更是信誓旦旦要納入對習近平的交往重點，美國務卿布林肯也對外表示：「應為受害港人提供避風港」。但是從前年反送中運動以來，英國說過、台灣蔡政府說過，但結果都是竹籃打水一場空，這次拜登及布林肯的話，恐怕還是官樣文章，船過水無痕。

政治人物的話總是像月亮，初一十五不一樣，布林肯說給受害港人一個避風港，根本是原則性談話，辦法在哪裡？港在哪裡？如何能讓這些受害人入港？君不見拜登給習近平拜年真如中國翻譯的「拜」字，一談兩小時，談了香港問題，但有談到受害港人移民避風港嗎？

英國今年1月31日起，港人持BNO簽證者，可往英國工作及生活，滿5年後可申請永居，第6年可申請入籍。問題是有許多限制，其中當屬有一定的財產，否則5年後是不可能申請到入籍，因此，港人除了財產萬貫少數人外，絕大多數人只有望洋興嘆！說不好聽，英國其實只是利用港人急於出走的心理，在繼1997大限，對港再刮一層油水。

至於台灣，蔡英文是前年在港人「反送中」事件中，最大獲利者，透過1450搞出的「芒果乾」，讓台灣年輕人糊裡糊塗投了蔡英文一票，當中共在港推出國安法時，蔡英文先前對港人的全力支持，頓成夢幻泡影，既不修法接受難民，只在民進黨中常會中作為執政黨，口頭宣布會信守承諾，堅定支持香港人民爭取自由民主，並且要求政府部門持續提供香港人民必要的人道協助。

協助在哪？支持香港人民爭取自由民主在哪？現在即有一個急需蔡英文協助的人─黎智英，蔡英文講話了沒有？蔡英文的談話與布林肯有何區別？全是空包彈。環顧美台除了曾表示當選總統恢復中天52台的趙少康，在T台「少康戰情室」，為黎智英挺身而出，在節目中仗義執言數次，並指名呼籲港方過農曆春節，讓黎智英返家過年外，美英台都是噤聲，能躲就躲，能避就避，讓香港親台人士心涼到底。

因此，建議布林肯說的「應為受害港人提供避風港」，有鑑於蔡英文老喜歡改名，如中華民國護照、華航機身、海巡署巡邏艦等，那就不如把香港改名為「避風港」，讓港人終於有了避風港，也不失另類挺港？（作者為前聯勤留守政戰主任）